О том, что экспорт Китаем собственных стандартов ставит целью зависимость стран Запада от китайских технологий и продукции, аналитики говорят уже более десяти лет. С тех пор аналитическими центрами написаны основательные исследования на эту тему, но китайские технологические «экосистемы» остаются для потребителей чем-то совершенно невидимым и уж точно за пределами зоны опасности.

«Тем не менее, Китай уже более десяти лет систематически целенаправленно влияет на международные комиссии по стандартам чтобы обеспечить развитие и применение этих стандартов в нужном Китаю направлении. Распространение китайских технологий по всему миру обусловлены не только трудолюбием и предприимчивостью китайцев, но и государственной стратегией», - говорится в докладе VLA.

Экспорт технологий, соответствующих китайским стандартам, увеличивают политическое влияние страны. Цель Коммунистической партии Китая состоит в том, чтобы в какой-то момент китайские технологические интегрированные решения было бы невозможно заменить западными аналогами из-за несовместимости.

И государственный, и частный секторы в Эстонии должны предотвращать активное применение китайских технологий. С большой долей вероятности со временем от них все равно придется отказываться из-за серьезных проблем с безопасностью, но отказ будет весьма болезненным.