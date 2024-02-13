В свежем докладе Департамента внешней разведки (Välisluureamet, VLA) говорится, что Китай за последний год явно активизировал свое влияние на Европу и одно из важнейших направлений для такого влияния - продвижение китайских технологий и стандартов. В Эстонии такая работа ведется целенаправленно. Ее цель - создать зависимость от китайских технических решений, что позволит влиять на политику, собирать разведданные, а при необходимости может даже обрушить всю электросистему.
О том, что экспорт Китаем собственных стандартов ставит целью зависимость стран Запада от китайских технологий и продукции, аналитики говорят уже более десяти лет. С тех пор аналитическими центрами написаны основательные исследования на эту тему, но китайские технологические «экосистемы» остаются для потребителей чем-то совершенно невидимым и уж точно за пределами зоны опасности.
«Тем не менее, Китай уже более десяти лет систематически целенаправленно влияет на международные комиссии по стандартам чтобы обеспечить развитие и применение этих стандартов в нужном Китаю направлении. Распространение китайских технологий по всему миру обусловлены не только трудолюбием и предприимчивостью китайцев, но и государственной стратегией», - говорится в докладе VLA.
Экспорт технологий, соответствующих китайским стандартам, увеличивают политическое влияние страны. Цель Коммунистической партии Китая состоит в том, чтобы в какой-то момент китайские технологические интегрированные решения было бы невозможно заменить западными аналогами из-за несовместимости.
И государственный, и частный секторы в Эстонии должны предотвращать активное применение китайских технологий. С большой долей вероятности со временем от них все равно придется отказываться из-за серьезных проблем с безопасностью, но отказ будет весьма болезненным.
Сложно отказаться от того, что выгодно, а китайские компании предлагают товары и услуги дешевле именно с целью создать зависимость от них. Это нередко является решающим фактором для предприятий, которые хотят участвовать в госзакупках и должны учитывать принцип «побеждает тот, у кого дешевле».
За последний год стало ясно, как именно китайские технологии берут верх на рынках. Китайская компания Huawei не получила доступ к сетям 5G и переключилась на другие варианты. Например, Эстонии сегодня активно развивает и обновляет электрические сети и производственные мощности. Huawei нацелена на облачные услуги, а также на солнечную и ветряную энергетику.
Опасность для электросистемы Эстонии
И Huawei, и другие китайские компании хотят поставлять для эстонских солнечных и ветряных станций инверторы, соединяющие солнечные и ветряные электростанции с электрическими сетями и с системами хранения энергии.
Инвертор или преобразователь - это устройство, которое позволяет потребителю использовать электроэнергию, вырабатываемую солнечной панелью. Инверторы подключены к интернету для обеспечения управления солнечной электростанцией и контроля ее состояния. Через инвертор можно удаленно влиять на работу солнечных электростанций.
Как и любые другие электронные устройства инверторы требуют регулярных обновлений программного обеспечения, а при их использовании нужно следовать рекомендациям производителя. Если поставщик устройства может влиять на ПО и на работу устройств, критически важным становится безопасность такого поставщика для страны.
Чем больше будет в Эстонии солнечных парков, других производственных и накопительных мощностей для электроснабжения, тем больше может быть эффект от возможных манипуляций. Если поставщик может использовать электроснабжение страны для сбора разведывательной информации или оказывать экономическое и политическое давление, то зависимости от такого поставщика допускать нельзя.
Работа Huawei в Эстонии очень целенаправленная, основательная, систематическая и полностью согласована с головным офисом в Шеньчжене. При этом все тщательнее скрывается информация о самой компании, прикрываясь объяснениями о защите данных. Несколько лет назад китайские власти установили более строгие ограничения на доступ к информации о китайских предприятиях.
Сбор разведданных выполнят автомобили
Еще один тип угрозы, исходящей от китайских технологий, состоит в постоянно расширяющемся использованием лидарных систем. Они используются в разной технике от бытовой до беспилотных автомобилей. Лидарная система сканирует все вокруг устройства, в том числе видит сквозь стоящие рядом препятствия и определяет, что находится за ними.
Например, беспилотному автомобилю необходимо оценить, может ли из-за стоящего на обочине дороги автомобиля выкатиться мяч или выбежать ребенок, а ребенок, а для этого нужно увидеть насквозь этот автомобиль.
VLA известно совершенно достоверно, что одна из китайских лидарных систем для беспилотных автомобилей предназначена для сканирования всего пространства вокруг и отправки этих данных в Китай в специальный центр хранения данных. Это означает, что беспилотные автомобили с китайской лидарной технологией могут использоваться в разведывательных целях.