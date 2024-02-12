Tallinna Vesi: мы инвестируем в водоканал в три раза больше, чем зарабатываем

В нашей компании мы твердо выступаем за то, что мы можем последовательно делать необходимые инвестиции для предоставления услуг водоснабжения как жизненно важной услуги на хорошем уровне, как сегодня, как завтра, так и через годы. Это важно для обеспечения чистой питьевой водой всех потребителей, а также для обращения со сточными водами таким образом, чтобы наша окружающая среда оставалась максимально чистой. Обязательным условием инвестиций является способность компании получать прибыль, иначе нет возможности для инвестиций.