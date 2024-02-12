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Tallinna Vesi: мы инвестируем в водоканал в три раза больше, чем зарабатываем

, финансовый директор Tallinna Vesi
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Tallinna Vesi.
Tallinna Vesi. Фото: Sander Ilvest/Postimees Grupp

Предоставление услуг водоснабжения является очень строго регулируемой сферой, в которой установлены четкие пределы прибыльности для компаний водоснабжения. Регулируемая цена в равной степени распространяется на все компании, работающие в отрасли, независимо от формы собственности и котирования на фондовой бирже. Каждое изменение цен в этой сфере проходит тщательную процедуру департамента конкуренции, утверждает финансовый директор Tallinna Vesi Таави Грёон.

В нашей компании мы твердо выступаем за то, что мы можем последовательно делать необходимые инвестиции для предоставления услуг водоснабжения как жизненно важной услуги на хорошем уровне, как сегодня, как завтра, так и через годы. Это важно для обеспечения чистой питьевой водой всех потребителей, а также для обращения со сточными водами таким образом, чтобы наша окружающая среда оставалась максимально чистой. Обязательным условием инвестиций является способность компании получать прибыль, иначе нет возможности для инвестиций.

В 2023 году Tallina Vesi инвестировала почти 35 млн евро, чистая прибыль компании за тот же период составила 12,8 млн евро; инвестиции превышают прибыль почти в три раза. Инвестиционный план на этот год составляет 62 млн евро. Экономическая устойчивость компании необходима для осуществления инвестиций. Сделанные и запланированные инвестиции обеспечивают чистоту Балтийского моря, непрерывность обслуживания и развитие городского пространства, а также гарантируют, что цена услуг водоснабжения будет доступной.

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