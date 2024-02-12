Как понимать маскулинность в российских условиях, кто и как укрепляет ее культ и какие последствия она имеет для России, рассказывает «Новая газета Европа».
НЕ ПЛАЧЬ, МУЖИК! ⟩ Как токсичная маскулинность влияет на российское общество и войну
20 января жены мобилизованных из движения «Путь домой» пришли в приемную Владимира Путина, чтобы спросить, когда президент подпишет указ о демобилизации. К женщинам вышла одна из сотрудниц, которая ответила так: «Дорогие девочки, а мы не сделаем хуже? Они потом скажут, что "мы уроним мужское достоинство"».
Сотрудница назвала отправленных на войну мужчин «воинами и уникальными созданиями божьими». Мысль о том, что, воюя, мужчина сохраняет свое особое «мужское» достоинство, - очередная патриархальная маскулинная установка из тех, которыми пронизано российское общество и которые так часто транслирует президент.
Еще в 2004 году Владимир Путин, отвечая на вопрос о свободе слова в СМИ, привел цитату: «Настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая женщина должна сопротивляться». В 2006 году по поводу обвинений президента Израиля Моше Кацава в десяти изнасилованиях Путин сказал: «Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!». В 2018 году Путин также отметил, что в России «женщина остается женщиной, мужчина остается мужчиной, у нас нет такого смешения понятий в голове и душе». В 2021 году президент в разговоре с детским омбудсменом Анной Кузнецовой отметил, что «мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности».
Мужчинам нельзя выражать эмоции, бояться, заниматься «женскими» делами, нужно быть смелыми, жесткими, следовать главному и понятному правилу - «будь мужиком!» Женщины же этих «мужиков» должны уважать и подчиняться им. Вмешиваясь в мужские дела, даже пытаясь спасти от смерти на фронте, женщины якобы рискуют травмировать «мужское» достоинство. Подобный дискурс выстраивается в обществе поколениями и служит весьма удобным инструментом милитаристской пропаганды.
Что такое маскулинность?
Под маскулинностью подразумевают практики и убеждения, определяющие, что считается правильным для мужчины в социальном контексте. Еще в 1976 году американский исследователь Роберт Бреннан сформулировал традиционные принципы «настоящего мужчины»: он не должен проявлять нежные чувства, должен быть лидером, быть сильным, не бояться насилия, а в сексуальном плане мужчина должен быть агрессивным и настойчивым.
«Термин «токсичная маскулинность» мне не нравится, хотя такая концептуализация есть, просто это звучит так, словно мы говорим, что есть еще какая-то и не токсичная маскулинность», - рассказывает Влад Кривощеков, социальный психолог, PhD in Social Psychology и автор телеграм-канала Men & Masculinities Channel.
«Есть определенный набор ожиданий, какими мужчины должны быть вообще, - говорит Влад Кривощеков. - Например, избегание феминного, самонадежность, самоуверенность, негативное отношение к сексуальным меньшинствам, жесткость, доминирование, готовность к сексу и ограниченная эмоциональность, где единственная легитимная эмоция - агрессия».
Кроме этого, существует понятие гегемонной маскулинности - это система, направленная на то, чтобы власть содержалась в руках определенного меньшинства мужчин, которые являют собой идеал маскулинности. В случае с Россией примером такого идеала, конечно же, является Путин.
Как утверждает исследователь Коннелл, гегемонная маскулинность находится в отношениях доминирования и напряжения с тремя другими категориями маскулинности: подчиненной, маргинальной и соучастной. Концепция подчиненной маскулинности описывает образ, отклоняющийся от гетеронормативного: сюда относятся небинарные личности и просто те мужчины, которые в традиционном смысле кажутся обществу «женственными». Такой образ всегда подвергается нападкам и обесцениванию.
Под категорию маргинальной маскулинности попадают мужчины, страдающие от расизма или классового неравенства, которые также отличаются от патриархального идеала «сильного и успешного самца».
Соучастная маскулинность, не обладая атрибутами гегемонной маскулинности, позволяет «обычным мужчинам» извлекать пользу из гегемонной маскулинности, например доминируя над женщинами.
«В России сложная ситуация с патриархальными установками. С одной стороны, мужчина много чего должен. Обычно это про зарабатывание денег и физическую работу. С другой - мужчина считается хрупким, неспособным ухаживать за детьми и обслуживать себя в бытовом плане», - рассказывает психотерапевтка, секс-терапевтка, преподавательница «Психодемии» Софья Гольдман.
Нидерландский социолог Герт Хофстеде описал маскулинность и феминность с помощью измерения, в котором мужественности присущи «достигаторство», героизм, напористость и материальное вознаграждение за успех. Женственность же означает предпочтение сотрудничества, скромность и заботу о слабых.
«Мужественность означает общество, в котором социальные гендерные роли четко различимы: мужчины должны быть напористыми, жесткими и ориентированными на материальный успех; женщины должны быть более скромными, нежными и озабоченными качеством жизни», - описывал свою модель Хофстеде.
Не плачь и не болей
Исследования показывают целый ряд проблем, которые вытекают из маскулинных установок, - и для мужчин, и для женщин, и для семей, и для общества в целом.
Мужчины в мире живут в среднем на пять лет меньше, чем женщины, а в России этот разрыв составляет десять лет. Это обусловлено не только генетическими особенностями, но и взаимодействием мужчин с социумом - они более склонны к конфликтам, к выбору опасных профессий и игнорированию правил. Исследования доктора психологических наук Джеймса Махалика показывают, что чем больше мужчины соответствуют традиционным нормам мужественности, тем больше они склонны к «рискованным видам поведения», например, к употреблению алкоголя, дракам или опасному вождению. В среднем по миру мужчины совершают самоубийства в 1,8 раза чаще женщин, а в России чаще в 6,5 раза.
Исследования указывают, что мужчины с радикальными взглядами на мужественность вдвое реже проходят профилактические осмотры, чем те, кто придерживается более умеренных взглядов, и даже при необходимости не всегда обращаются к врачу из-за страха показаться слабыми.
Традиционные представления о мужественности могут стать преградой для заботы о психическом здоровье: мужчины, придерживающиеся таких норм, часто подавляют свои эмоции и живут в постоянном стрессе. Исследование ученых Университета Северной Каролины подтверждает, что маскулинность связана с развитием депрессии.
«Из наиболее ярких примеров токсичной маскулинности: мужчинам нельзя плакать, заниматься «женскими» делами, бояться, нельзя выбирать одежду, которая нравится, нельзя признаваться в своих чувствах.
Хотя это природа человека, и каждый из нас имеет право быть слабым, независимо от пола. Подавление своих чувств и эмоций ведет к разрушению психики. Даже в том, что у тебя панические атаки, мужчинам все еще будто нельзя признаваться, что приводит к непоправимым травмам», - рассказывает Софья Гольдман.
«В литературе ярко показана корреляция между маскулинностью и сексистскими установками, насилием в отношении женщин, ранней смертностью. Представления об определенном внешнем виде мужчин приводят к нездоровому посещению спортзала и принятию стероидов. Маскулинность вырабатывает понятную систему установок, но в целом это про ограничение потенциала, про то, что мужчина должен жить по определенному сценарию, и это сужает варианты развития событий в его жизни», - говорит психолог Влад Кривощеков.
Принципы токсичной маскулинности стоят в противоречии с основами феминизма. Это столкновение идей часто сопровождается бытовыми конфликтами, финансовой зависимостью женщин и проявлениями насилия. Токсичная маскулинность настаивает на том, что мужчины должны быть смелыми, агрессивными, стремиться к доминированию, властвованию и контролю. Жертвами такого поведения чаще всего становятся женщины, находящиеся в окружении этих мужчин.
«Смягчить влияние маскулинных установок можно только через информирование и демонстрацию последствий. Консервативный взгляд на мир, который сейчас всё более популярен в России, не допускает плюрализма мнений, инаковости и толерантности. Он формирует патриархат как единственно возможную систему ценностей, а это сильно влияет на социализацию мальчиков. Подавление эмоций ведет к тому, что мужчины прибегают к насилию - и в отношении друг друга, и в отношении своих семей», - рассказывает пожелавший остаться анонимным психолог и руководитель одного из центров, борющихся с насилием в России.
Настоящий мужчина поддерживает Путина
«Нормы маскулинности формируются механизмами социализации, - рассказывает психолог Влад Кривощеков. - У таких норм есть важная функция - построение и сохранение определенной системы. Мужчины, которые поддерживают традиционную маскулинность, будут с наибольшей вероятностью поддерживать авторитарную власть, думать, что неравенство в обществе справедливо и должно сохраняться».
Ученые из Австралийского университета провели исследование, в рамках которого опросили 188 мужчин о социальных отношениях, детских переживаниях и характерных чертах мужчины. Результаты показали, что в некоторых случаях мотивацией следования идеалу маскулинности служит опыт общения со сверстниками.
Психотерапевтка Софья Гольдман отметила, что любое отклонение от «правильного» образа мужчины в патриархальном обществе может жестоко караться.
«Хотя в последнее время мужчина, который заботится о ребенке, готовит, начинает приниматься обществом и получать массу комплиментов, одобрения, но скорее от женщин, чем от мужчин, - объясняет Гольдман. - Мужчины же могут нервничать, что кто-то ломает стереотипы, уходя в декрет вместо жен.
Это вызывает страх, что такое поведение станет обязанностью, а следовательно, провоцирует агрессию, которую, увы, поддерживают общественные структуры».
Воинствующая маскулинность
В июне 2022 года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал:
«Если бы Путин был женщиной, - коей он, очевидно, не является, - но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную мачистскую войну - вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал. Если вам нужен идеальный пример токсичной маскулинности, это то, что он делает в Украине».
Спустя пару дней в МИД России вызвали посла Великобритании и выразили «решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа».
Такая реакция МИДа РФ вполне объяснима, ведь Путин давно и упорно работает над своим образом «настоящего мужчины» и «альфа-самца». Глава государства фотографируется топлес на коне, ныряет на дно Таманского залива и не устает демонстрировать любовь к охоте и рыбалке. Личная жизнь президента окутана тайной, но понятно, что он почти что секс-символ. Вспомним, например, популярную песню поп-исполнительницы Натали «Такого, как Путин». Натали поет: «Мой парень не готов на большие дела, с подругами моими романы крутит, он так меня достал, и я его прогнала, и я хочу теперь такого, как Путин». Дальше певица перечисляет: «полного сил, чтобы не пил, чтоб не обижал и не убежал».
Сейчас российское государство, ориентированное на патриархальные ценности и возглавляемое фигурой, которая проявляет токсичные маскулинные черты, ведет войну против Украины. Эта война имеет явный патриархальный подтекст - Путин открыто продемонстрировал его незадолго до начала войны цитатой про насилие над женщиной, так прокомментировав выполнение Минских соглашений Украиной: «Нравится, не нравится - терпи, моя красавица».
Психолог Влад Кривощеков говорит: «В России авторитаризм довольно гендерно окрашен. В публичной сфере до гендерного равенства России далеко, поэтому такие установки в первую очередь проявляются и транслируются в политической сфере и сфере принятия решений. Все, что связано с войной и вооруженными конфликтами, связано с маскулинностью».
Патриархальные ценности и укрепление маскулинных установок очень удачно ложатся на милитаристскую пропаганду.
Когда шла реклама контрактов, Минобороны продавало службу через образ настоящего мужчины. Мол, вот вы послужите и вернетесь мужчиной-героем, принесете денег.
Реклама выстроена в логике того, что если хотите быть мужчиной, то идите воевать. Чаще всего контракты подписывают мужчины не из самой благополучной среды. Там мужчина не вписывается в традиционный маскулинный идеал, поэтому его стремление идти воевать объясняется в том числе и желанием тянуться к маскулинности», - говорит психолог Влад Кривощеков.
Психотерапевтка Софья Гольдман отметила, что образ героя-защитника начинает воспеваться еще в дошкольном возрасте с помощью празднования Дня победы, игр в войну, когда детям покупают оружие и наряжают их в военную форму.
«Таким образом для еще маленького мальчика создается ролевая модель, к которой он если и не стремится, то полностью отказаться от этой идеи не может, - объясняет Софья Гольдман. - Ужасы войны замалчиваются. Вместо этого представляется картинка героя, который вернулся с победой домой в любящую семью, а вот о деталях и психологических травмах войны молодые люди просто не знают. Война кажется той детской игрой, в которой ты победишь, наденешь красивую форму и все будут тобой восторгаться. В этом, конечно, виновато патриархальное воспитание мальчиков».