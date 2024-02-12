НЕ ПЛАЧЬ, МУЖИК! ⟩ Как токсичная маскулинность влияет на российское общество и войну

20 января жены мобилизованных из движения «Путь домой» пришли в приемную Владимира Путина, чтобы спросить, когда президент подпишет указ о демобилизации. К женщинам вышла одна из сотрудниц, которая ответила так: «Дорогие девочки, а мы не сделаем хуже? Они потом скажут, что "мы уроним мужское достоинство"».

Еще в 2004 году Владимир Путин, отвечая на вопрос о свободе слова в СМИ, привел цитату: «Настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая женщина должна сопротивляться». В 2006 году по поводу обвинений президента Израиля Моше Кацава в десяти изнасилованиях Путин сказал: «Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!». В 2018 году Путин также отметил, что в России «женщина остается женщиной, мужчина остается мужчиной, у нас нет такого смешения понятий в голове и душе». В 2021 году президент в разговоре с детским омбудсменом Анной Кузнецовой отметил, что «мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности».