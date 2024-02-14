Закрытие пограничного пункта между Нарвой и Ивангородом вызвало крайне оживленную реакцию у пользователей соцсетей, ставших даже заводить новые группы в фейсбуке, посвященные альтернативным возможностям пересечения границы на автомашине, нет недостатка и в конспирологических теориях по поводу происходящего. Публицист Ева Пунш пишет о том, что на практике после введения новых правил очереди на пешеходное пересечение границы стали растягиваться в дневное время на два часа, а досмотр с обеих сторон границы стал дотошнее.
ЕВА ПУНШ ⟩ Что пишут в соцсетях о закрытии «русской погранзаставы в Нарве»
С 1 февраля этого года российская сторона объявила о закрытии транспортного движения на мосту «Дружба» (между Ивангородом и Нарвой) в связи с ремонтом пропускного терминала.
План ремонтных работ рассчитан на 1,5 года как минимум. На данный момент этот мост функционирует только для пешеходного пересечения границы между Эстонией и Россией.
Такая ситуация вызвала ажиотаж в соцсетях. В фейсбуке в качестве альтернативы известной группе «Граница Нарва-Ивангород» стали появляться новые, посвященные пересечению границ с РФ на автомобиле: «Койдула-Куничина гора», «Граница Лухамаа-Шумилкино» (последняя зарегистрирована буквально 1 февраля, возможно, станет популярной, но пока там только 38 участников и пара постов). Множатся и группы в телеграме по теме пересечения границ между ЕС и РФ. Но основное обсуждение все же осталось на страницах группы «Граница Нарва-Ивангород».
В конспирологии дефицита нет
Помимо альтернативных путей транспортного пересечения, обсуждаются и конспирологические теории, например, что «мост на самом деле закрыла Эстония», очень эмоционально описываются заградительные сооружения на нарвской стороне моста, в то же время пишут и о том, что на российской стороне пока никаких ремонтных работ и не ведется, и транспортная граница «закрылась не просто так: что-то готовится». Но есть и неисправимые оптимисты, которые считают, что сейчас самый удачный момент для возобновления работы железнодорожного пассажирского транспорта между странами. Бытует и мнение, что теперь-то «эстонцы должны потребовать от Финляндии открытия их границ».
Действительно, в последние месяцы трафик по мосту «Дружба» значительно увеличился за счет жителей Финляндии, для которых граница Нарва-Ивангород оказалась самым быстрым путем для визитов в Россию. Вообще, с того момента, как Финляндия временно закрыла границы с РФ, аншлаг на нарвской границе превысил все ожидания.
Вспоминаются «добрые» ковидные времена, когда мост «Дружба» стал популярен для российских жителей всей Европы, потому что это узкое «бутылочное горлышко» было в тот период лучшим вариантом для желающих попасть из ЕС в РФ и обратно. Варианты через Беларусь или через Норвегию были признаны более затруднительными.
Я говорю в первую очередь про обладателей российских паспортов, живущих в европейских странах, потому что именно они составляют основной поток: навещают родственников, получают российские пенсии и так далее. Российский турист сейчас в Европу не ездит (редкое исключение - визит к ближайшим родственникам), так что речь именно про европейских жителей.
Гнев жителей Финляндии перед праздниками
В предновогодние дни траффик на границе Нарва-Ивангород был столь насыщен, что время ожидания в автомобильной очереди доходило до 54 часов (более двух суток). Рейсовые международные автобусы шли в те дни с задержкой в 5-6 часов. Жители Финляндии очень негодовали, что им приходится искать жилье и досуг в Нарве, ожидая своей очереди. Но и среди жителей Эстонии преимущество было разве что у нарвитян, а вот таллиннцам также приходилось на рождественских каникулах искать апартаменты в Нарве, пока не придет заветная смс-ка с границы.
Ситуацию несколько разгружали международные автобусы, которые шли в отдельной от автомобилей очереди, а сейчас они и вовсе остались единственным вариантом для тех, кто хочет путешествовать с минимумом пересадок. Автобусные компании организовали варианты переезда на двух автобусах: до границы ты едешь на автобусе, мост пересекаешь пешком, но на выходе из пограничного терминала тебя уже ждет автобус той же фирмы.
О целях визита спрашивают подробнее
Пешеходные очереди на этом мосту могут растягиваться на два часа в дневное время. Самый час пик - когда в Нарву приезжает подряд несколько автобусов и поезд из Таллинна. В ночное же время обе границы можно по-прежнему перейти пешком за 15-20 минут.
Те, кто уже пересекал границу после 1 февраля, отмечают более тщательный опрос о целях визита и более дотошный досмотр, причем на обеих границах.
Другая горячая тема приграничных групп касается замены российских паспортов, что становится все более насущной проблемой. С момента начала российской военной агрессии в Украине в ЕС сократилось как количество консульских российских работников, так и количество самих консульств. Жителям Нарвы с российским гражданством иногда проще сходить пешком в Ивангород (или съездить в Кингисепп) для замены паспорта, чем «поймать окно» на запись в таллиннское консульство РФ.
Некоторые буквально спрашивают адрес российского консульства в Ивангороде (а неплохая же мысль! Российские консульства в Ивангороде, Кингисеппе, Печорах, Пскове - далее везде!). В некоторых головах понятие границ и вовсе размыто, потому что то они Нарву называют «западной границей», то спрашивают телефон «русской погранзаставы в Нарве».