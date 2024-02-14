ЕВА ПУНШ ⟩ Что пишут в соцсетях о закрытии «русской погранзаставы в Нарве»

Действительно, в последние месяцы трафик по мосту «Дружба» значительно увеличился за счет жителей Финляндии, для которых граница Нарва-Ивангород оказалась самым быстрым путем для визитов в Россию. Вообще, с того момента, как Финляндия временно закрыла границы с РФ, аншлаг на нарвской границе превысил все ожидания.

Вспоминаются «добрые» ковидные времена, когда мост «Дружба» стал популярен для российских жителей всей Европы, потому что это узкое «бутылочное горлышко» было в тот период лучшим вариантом для желающих попасть из ЕС в РФ и обратно. Варианты через Беларусь или через Норвегию были признаны более затруднительными.

Я говорю в первую очередь про обладателей российских паспортов, живущих в европейских странах, потому что именно они составляют основной поток: навещают родственников, получают российские пенсии и так далее. Российский турист сейчас в Европу не ездит (редкое исключение - визит к ближайшим родственникам), так что речь именно про европейских жителей.

Гнев жителей Финляндии перед праздниками