МНЕНИЕ ⟩ Это возмутительно! В Таллинне автомобилистам устроили настоящий террор

Мы предоставляем бесплатный проезд в автобусах и делаем две соседние полосы для автобусов, прямо перед горуправой на бульваре Каарли. Из четырех полос - две для автобусов и велосипедистов, остальное пространство для автомобилей, теперь еще и со скоростным ограничением. И так во всем городе автобусы давно добровольно взяли на себя роль затора движения, тянущегося со скоростью 20–30 км/ч даже на абсолютно пустой улице.

Наша полиция до сих пор красноречиво выступала за профилактику. От Департамента полиции и погранохраны (PPA) мы слышали действительно разумные вещи, что они заранее объявляют о своих рейдах, заранее ставят временные знаки о контроле скорости за несколько километров. Все это работает профилактически и действительно успокаивает движение.

Теперь смотрите и удивляйтесь. Поскольку город неожиданно везде резко снизил скоростной лимит, PPA решило быстро наполнить государственную казну. Никаких предупреждений о замере скорости не выставляется, и не беспокоятся о размещении информационных табло, что дорожное движение изменилось. Даже такое вежливое уведомление помогло бы гражданам лучше понять действия полиции. Теперь же мы можем почувствовать только штраф. Сам виноват, что не заметил - ха-ха-ха! Действительно ли PPA нужно так дешево и быстро играть со своей репутацией?