Таллинн внезапно установил ограничения скорости 40 и 30 км/ч на всех магистралях, проходящих через Кесклинн. Просто так. Без долгих обсуждений. Что обо всем этом думать, пишет Ахти Калликорм, член совета директоров AS Confido («Отечество»).
МНЕНИЕ ⟩ Это возмутительно! В Таллинне автомобилистам устроили настоящий террор
Не слышал, чтобы городская управа представила общественности (не говоря уже о каких-либо дебатах или вовлечении общественности) планы по снижению скорости движения на улицах.
Случайно услышал по радио от вице-мэра Мадле Липпус, что теперь она решила ограничить скорость движения автомобилей в Кесклинне. Все для того, чтобы больше не было столько смертей на дорогах в нашем родном городе!
Помню, что захотел найти статистику, где черным по белому должно быть написано, сколько смертельных дорожно-транспортных происшествий произошло на улице Лийвалайа или на бульваре Каарли перед зданием городской управы, где, кстати, есть также подземный пешеходный туннель. Таким образом, ограничение в 30 км/ч прямо перед горуправой предотвратит ужасные смерти на дорогах в будущем, если кто-то перейдет улицу в неположенном месте, а не в туннеле. Разве вы в здравом уме, уважаемые вице-мэры Свет и Липпус и мэр Кылварт?
Где исследования и анализы влияния подобного снижения скоростного режима на общий расход топлива и выбросы CO2? Насколько мне известно, такая скорость не является оптимальным режимом работы для большинства транспортных средств. Таким образом, амортизация транспортных средств и расход топлива фактически увеличивают загрязнение.
Когда больше c чем обратиться к своим избирателям, всегда хорошо воспользоваться инструментом, хранящимся в арсенале еще со времен Сависаара. Давим и притесняем владельцев автомобилей, водителей!
Курьезно, что это делается прямо под ложным лозунгом - на основе стратегии развития Таллинна, ведущий девиз которой звучит как «Таллинн - зеленый город мира». На этой основе в прошлом ноябре в тишине кабинетов был принят высосанный из пальца план устойчивой городской мобильности Таллинна на 2035 год. Дорогой согорожанин, видели ли вы этот документ?
Когда больше не c чем обратиться к своим избирателям, всегда хорошо воспользоваться инструментом, хранящимся в арсенале еще со времен Сависаара. Давим и притесняем владельцев автомобилей, водителей! Они же богатые и высокомерные, и не голосуют за Центристскую партию. Уже 20 лет назад центристское городское правительство начало план по уничтожению Старого города Таллинна и до сих пор успешно его реализует.
Примерно 20 лет назад началось вытеснение автомобилей из старого города. Была закрыта улица Харью, Ратушная площадь и все окружающие улицы. Въезд разрешен только ранним утром с 6:00 до 10:00. Парковка у своего дома в старом городе была запрещена для большинства жителей как часть того же плана.
Однако результат ужасен и научно доказан докторантом Эстонской академии искусств Трийн Тальк. Из ее научной работы стало известно, что население Старого города сильно уменьшилось. По последней переписи населения, здесь живет всего 2300 человек, что по сравнению со всей предыдущей историей - невероятно маленькое число. В последний раз так мало людей жило в Старом городе, когда через Таллинн прошли Северная война и чума. Сейчас старый город безжизненен, оставлен для восхищения туристов, в основном там пустые средневековые дома.
Напомню риторику городской управы 20 лет назад, когда говорилось о планах закрыть Старый город для автомобилей, подчеркивая необходимость открыть его для пешеходов и туристов. Нигде, кроме Таллинна, нет такого странного культа поклонения туристам. Где бы вы ни находились в старых городках Южной Европы, везде автомобили туда допущены, потому что местный житель там живет, и ему нужен свой транспорт, как и всем остальным жителям города.
У нас с давних времен существует глупое убеждение, что с моря Таллинн должен сохранять свой характерный «силуэт коробки шпрот». Сколько раз вы, мои согорожане, выходили в море, чтобы насладиться этим видом? Все эти туристы, приближающиеся с моря, могут им насладиться, но сколько из них вообще что-то знает о пряных шпротах или этикетке коробки шпрот?
Если посмотреть на Старый город, то можно увидеть, насколько широки улицы и тротуары. С хорошей и разумной регулировкой открытого движения в Старом городе там поместились бы все: и автомобили, и пешеходы, и туристы. Но нет, проще было закрыть и запретить почти весь автомобильный трафик. Теперь из Старого города исчезло большинство бизнесов, нет офисов, торговых площадей, поскольку покупатель приезжает за покупками на автомобиле, а офисные работники также предпочитают большие здания офисного типа с гаражами либо в Кесклинне, либо еще дальше.
Владельцы квартир также покинули Старый город, проголосовав ногами. Со Старым городом покончено, теперь социал-демократы вместе с Центристской партией уже смотрят на убийство всего Кесклинна. Нетрудно увидеть повторение образа мыслей власти и пустой бублик, которым теперь является Старый город. Пустота быстро расширяется и в Кесклинн.
Владельцы квартир также покинули Старый город, проголосовав ногами. Со Старым городом дело покончено, теперь социал-демократы вместе с Центристской партией уже смотрят на убийство всего Кесклинна.
Мы предоставляем бесплатный проезд в автобусах и делаем две соседние полосы для автобусов, прямо перед горуправой на бульваре Каарли. Из четырех полос - две для автобусов и велосипедистов, остальное пространство для автомобилей, теперь еще и со скоростным ограничением. И так во всем городе автобусы давно добровольно взяли на себя роль затора движения, тянущегося со скоростью 20–30 км/ч даже на абсолютно пустой улице.
Наша полиция до сих пор красноречиво выступала за профилактику. От Департамента полиции и погранохраны (PPA) мы слышали действительно разумные вещи, что они заранее объявляют о своих рейдах, заранее ставят временные знаки о контроле скорости за несколько километров. Все это работает профилактически и действительно успокаивает движение.
Теперь смотрите и удивляйтесь. Поскольку город неожиданно везде резко снизил скоростной лимит, PPA решило быстро наполнить государственную казну. Никаких предупреждений о замере скорости не выставляется, и не беспокоятся о размещении информационных табло, что дорожное движение изменилось. Даже такое вежливое уведомление помогло бы гражданам лучше понять действия полиции. Теперь же мы можем почувствовать только штраф. Сам виноват, что не заметил - ха-ха-ха! Действительно ли PPA нужно так дешево и быстро играть со своей репутацией?
Что дает Центристской партии такое преследование водителей? Разговоры о том, что в течение следующих 10-15 лет нужно заставить половину автомобилистов пересесть на общественный транспорт, являются насильственным планом против свободных граждан. Я, как налогоплательщик, не понимаю, как так получается, что на мои уплаченные налоги некоторым горожанам предоставляется бесплатный проезд на автобусе, для них создаются отдельные более быстрые проезды через город на отдельных полосах, а мое единственное удовольствие за уплаченные налоги - сидеть в пробках утром и вечером, где скорость 5 км/ч.
В общественном транспорте мой любимый автобусный маршрут - номер 5. В прессе я уже высказывался против плана ликвидация остановок в Пирита-Козе. К сожалению, бесплатный городской транспорт привел также к тому, что почти всегда со мной в один и тот же автобус или трамвай попадает бездомный, который пахнет настолько отвратительно, что единственная мысль в голове - как быстрее выбраться из этого автобуса.
В свободное от пробок время, которое в Таллинне, видимо, бывает только ночью, меня ждет штраф, если я еду быстрее 40 км/ч по шестиполосной Лийвалайа на открытом пространстве. Давно никто из водителей не ездит в Кесклинн ради удовольствия, чтобы просто так покататься по Вирускому кольцу и с удовольствием дымить резину.
Если эта борьба должна быть против них, то лучше смотрите на парковки Рокка-аль-Маре и Юлемисте после 23:00. Таллинн географически зажат между морем и озером Юлемисте. Попасть на другой конец города, минуя Кесклинн, невозможно, если только вы не хотите сделать крюк на несколько десятков километров. Но это дополнительные расходы на бензин и загрязнение окружающей среды, против которых, как будто, борется мэр в Кесклинне.
Честно говоря, серьезно рассматриваю возможность переехать и перевести уплату подоходного налога в какое-нибудь более разумное самоуправление, которое уважает своих жителей. Вряд ли я единственный, кому пришла в голову такая мысль.
Властьимущие Таллинна, отмените эти бессмысленные и ненужные ограничения скорости, а начальник полиции Беличев мог бы публично извиниться за высокомерие своего ведомства.