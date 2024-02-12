Госэкзамены не за горами: широкий курс математики популярнее узкого

Для окончания гимназии нужно сдать государственные экзамены по эстонскому языку или эстонскому языку как второму, математике и иностранному языку. На госэкзамен по эстонскому языку в этом году зарегистрировались 8032 человека, а сдавать эстонский язык в качестве второго языка планируют 2663 человека.

В случае госэкзамена по математике нужно выбрать между узкой и широкой курсовой экзаменационной работой. 4507 экзаменующихся выбрали экзамен по узкому, а 5418 - экзамен по широкому курсу; 20 учеников сдадут экзамен по общей математике немецкой школы, который считается общим экзаменом по широкому курсу математики.

Относительно госэкзамена по иностранному языку есть несколько вариантов: можно сдать госэкзамен по английскому языку по подготовленной Департаментом по образованию и молодежи программе, и в случае успешной сдачи будет засчитан уровень владения языком B1 или B2. В этом году этот экзамен выбрали 4586 человек. Экзаменующиеся с очень хорошим знанием английского языка имеют возможность сдать международный экзамен Cambridge Advanced уровня C1. В этом году на экзамен C1 зарегистрировался 2431 человек.

В качестве экзамена по иностранному языку также можно выбрать международный экзамен по французскому или немецкому языку по подготовленной Департаментом по образованию и молодежи программе. В этом году различные экзамены по немецкому языку будут сдавать 168, а экзамен по французскому - 273 экзаменующихся.

Государственные экзамены в этом году начнутся 22 апреля экзаменом по эстонскому языку и завершатся 23 мая экзаменом по математике. Результаты государственных экзаменов будут объявлены не позднее 18 июня в информационной системе экзаменов EIS и на государственном портале eesti.ee.