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СКВОЗЬ СТЕНЫ ⟩ Одна из самых небезопасных вещей в доме – камера видеонаблюдения

rus.postimees.ee
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Неважно, записывает ли охранная камера или нет, если она включена, через нее уже можно подглядывать.
Неважно, записывает ли охранная камера или нет, если она включена, через нее уже можно подглядывать. Фото: Thomas Windisch / Pexels

Недавнее научное исследование Северо-Восточного университета США подтверждает, что в наших хорошо защищенных домах или офисах может скрываться огромная дыра в безопасности, которая, к удивлению, возникла из-за устройств, защищающих наш дом.

Профессор электротехники и компьютерных наук Северо-Восточного университета Кевин Фу, специализирующийся на кибербезопасности, нашел способ подслушивать большинство современных камер, начиная от домашних охранных камер до камер мобильных телефонов.

Эта техника называется EM Eye, что является сокращением от Electromagnetic Eye (Электромагнитный Глаз). Решение позволяет в реальном времени захватывать видео с камер других людей, даже через стены.

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