Недавнее научное исследование Северо-Восточного университета США подтверждает, что в наших хорошо защищенных домах или офисах может скрываться огромная дыра в безопасности, которая, к удивлению, возникла из-за устройств, защищающих наш дом.
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СКВОЗЬ СТЕНЫ ⟩ Одна из самых небезопасных вещей в доме – камера видеонаблюдения
Профессор электротехники и компьютерных наук Северо-Восточного университета Кевин Фу, специализирующийся на кибербезопасности, нашел способ подслушивать большинство современных камер, начиная от домашних охранных камер до камер мобильных телефонов.