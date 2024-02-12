Департамент транспорта вводит особый режим в двух уездах из-за сложных погодных условий

Особый режим обслуживания в связи со сложными погодными условиями будет действовать на второстепенных дорогах до 10:00 13 февраля.

Это означает, что для обслуживания дорог используются все имеющиеся ресурсы, но требуемое состояние дорожного покрытия не везде гарантировано.

По прогнозу Агентства окружающей среды, в Южной Эстонии ожидается снег, мокрый снег и ледяной дождь, что сделает основные и вспомогательные дороги очень скользкими, а второстепенные дороги труднопроходимыми. Основные автомагистрали Северной и Центральной Эстонии в настоящее время в основном влажные от соли, а условия движения на них удовлетворительные.

Согласно прогнозу погоды, начиная с вечера, осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя будут распространяться на север континента. Только Северо-Восточная Эстония останется без значительных осадков. Температура воздуха вечером и ночью будет колебаться от +2 до -9 градусов.

Департамент транспорта напоминает, что в условиях сложной погоды водители должны быть крайне осторожны и выбирать стиль вождения, соответствующий дорожным условиям.

Зимние дорожные условия переменчивы, и при планировании поездки необходимо запасаться временем, при необходимости снижать скорость, избегать опасных маневров и сохранять дистанцию. Определенно, максимальная скорость не подходит для движения в условиях метели, снежных заносов и гололедицы.