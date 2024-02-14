Квир-фестиваль в Нарве: «Мы все еще живем в патриархальном и гомофобном мире»

Q-Space — культурный проект в Эстонии, посвящённый квир-сообществу и правам человека, который существует с 2022 года. По словам Гули Султановой, за годы работы организации Q-Space в Нарве был пока только один воркшоп по рисованию комиксов про идентичность – ровно год назад, в феврале.

«Тогда мы почти не делали рекламы, но набрали много людей. Сразу стало понятно, что тема востребована. ЛГБТК-люди живут не только в столицах, а везде, поэтому важно, чтобы везде существовали пространства, которые поднимают ЛГБТК-темы, помимо ночных клубов, ведь жизнь любого человек не может исчерпываться клубами», - рассказала Гуля.

Она добавила, что в этом году у Q-Space планируется фестиваль в Тарту и Вильянди, а Нарва стала вполне логичной точкой для работы проекта как один из крупнейших городов Эстонии.

«Русскоязычное население Нарвы практически не включалось в общественные дебаты последних лет о равенстве ЛГБТК-людей. Это печально и отражается на общественном климате города: квир-люди просто уезжают из Нарвы, так как не видят принятия и какого-то приемлемого пространства для открытой и безопасной жизни. А это серьезная проблема для города, когда люди не хотят в нем жить», - считает организаторка.

Она уточнила, что жители Силламяэ и других ближайших городов Ида-Вирумаа могут приехать в Нарву на фестиваль, а сам Q-Space открыт сотрудничеству. Сам фестиваль пройдет в Нарвской арт-резиденции (NART).