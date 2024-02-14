На выходных, 17 и 18 февраля в Нарве пройдет квир-фестиваль от Q-Space. Его организаторками стали Гуля Султанова и Менни де Гуэр. Но не все в Нарве поддерживают проведение подобного фестиваля.
Квир-фестиваль в Нарве: «Мы все еще живем в патриархальном и гомофобном мире»
Q-Space — культурный проект в Эстонии, посвящённый квир-сообществу и правам человека, который существует с 2022 года. По словам Гули Султановой, за годы работы организации Q-Space в Нарве был пока только один воркшоп по рисованию комиксов про идентичность – ровно год назад, в феврале.
«Тогда мы почти не делали рекламы, но набрали много людей. Сразу стало понятно, что тема востребована. ЛГБТК-люди живут не только в столицах, а везде, поэтому важно, чтобы везде существовали пространства, которые поднимают ЛГБТК-темы, помимо ночных клубов, ведь жизнь любого человек не может исчерпываться клубами», - рассказала Гуля.
Она добавила, что в этом году у Q-Space планируется фестиваль в Тарту и Вильянди, а Нарва стала вполне логичной точкой для работы проекта как один из крупнейших городов Эстонии.
«Русскоязычное население Нарвы практически не включалось в общественные дебаты последних лет о равенстве ЛГБТК-людей. Это печально и отражается на общественном климате города: квир-люди просто уезжают из Нарвы, так как не видят принятия и какого-то приемлемого пространства для открытой и безопасной жизни. А это серьезная проблема для города, когда люди не хотят в нем жить», - считает организаторка.
Она уточнила, что жители Силламяэ и других ближайших городов Ида-Вирумаа могут приехать в Нарву на фестиваль, а сам Q-Space открыт сотрудничеству. Сам фестиваль пройдет в Нарвской арт-резиденции (NART).
По мнению Йоханны Раннулы, директора резиденции, подобные мероприятия одинаково важны в Берлине, Сингапуре, Пайде и Нарве. «Они будут актуальны, по крайней мере, до тех пор, пока ЛГБТ+ меньшинства не будут приняты обществом как равные», - подчеркнула Раннула.
Однако не все нарвитяне довольны проведением подобного мероприятия. Некоторые возмутились в социальных сетях, заявив, что Нарва - не место для подобных фестивалей. «Содом и Гоморра!», «Срамота!», «Попахивает провокацией» - писали люди в Фейсбук-группе.
«Я считаю, что подобные мероприятия должны быть закрытыми, без огласки и рекламы. А лучше запретить проводить подобные фестивали вовсе. Это пропаганда нетрадиционных сексуальных предпочтений, что является противоестественным для самой биологии человека», - считает общественный деятель, нарвитянин Михаил Паншин. По мнению Паншина, на такие мероприятия нельзя приглашать подростков, у которых еще неокрепшая психика.
Султанова же уверена, что люди имеют право на любую реакцию. «Это нормально, когда в обществе существуют разные мнения по разным вопросам. Мы никого не тянем силком на фестиваль: придут те люди, кому это интересно и важно. Однако противникам фестиваля важно понять одну мысль: и в их городе есть люди, которые отличаются от них и у них есть полное право быть собой и посещать, что им нужно», - отметила организаторка.
По словам Йоханны Раннула, вопросы ЛГБТ+ не так часто поднимаются в публичных пространствах Нарвы, а новые вещи часто пугают людей, оттуда и негатив.
«Если что-то пугает или незнакомо, то поначалу легче от этого отмахнуться. Хотя это не значит, что кто-то имеет право нападать на других психологически или физически. Но как только становится ясно, что в фестивале и ЛГБТ+ людях нет ничего страшного, все успокаиваются», - уверена Раннула.
Гуля добавила, что негативная реакция определенной части жителей Нарвы ничем не уникальна. «Мы всё еще живем в патриархальном и гомофобном мире, воздух которого пропитан стереотипами и токсичными гендерными установками. Люди всё это впитывают и воспроизводят. Однако стоит начать обсуждение и открыть застоявшиеся пространства, как появляется надежда на понимание и принятие», - считает Султанова.
На фестивале будет представлен сборник из пяти короткометражных фильмов "Родня", которые расскажут об отношениях в семьях с квир-людьми. Главной картиной фестиваля станет фильм "Грустная Джин" (2022) - картина об учительнице-лесбиянке в Англии эпохи Тэтчер. Также состоится дискуссия о темах ЛГБТК в эстонских школах, участие в которой примет и Эдуард Одинец. Билет на фестиваль стоит пять евро, льготный билет - четыре евро.