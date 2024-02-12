В результате пожара в крупнейшем парке развлечений Швеции 12 человек получили ранения

По данным полиции, 12 человек получили первую помощь в близлежащей больнице. Полиция эвакуировала отель и офисное здание, связанные с парком развлечений Лиcеберг, и рекомендовала жителям района оставаться в помещениях из-за дыма.

По информации парка Лиcеберг, пожар начался с одного из водных аттракционов за пределами основного здания и распространился на весь комплекс. Причина пожара пока неизвестна. Однако полиция заявила, что инцидент пока расследуется как несчастный случай на производстве.