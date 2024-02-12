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В результате пожара в крупнейшем парке развлечений Швеции 12 человек получили ранения

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Пожар в парке развлечений Лисеберг в Гетеборге.
Пожар в парке развлечений Лисеберг в Гетеборге. Фото: RICHARD MELLQVIST

В понедельник в крупнейшем парке развлечений Швеции в Гётеборге вспыхнул пожар, в результате которого легкие ранения получили около десятка человек, по сообщениям властей, также горит совершенно новый, еще не открытый аквапарк парка развлечений.

По данным полиции, 12 человек получили первую помощь в близлежащей больнице. Полиция эвакуировала отель и офисное здание, связанные с парком развлечений Лиcеберг, и рекомендовала жителям района оставаться в помещениях из-за дыма.

По информации парка Лиcеберг, пожар начался с одного из водных аттракционов за пределами основного здания и распространился на весь комплекс. Причина пожара пока неизвестна. Однако полиция заявила, что инцидент пока расследуется как несчастный случай на производстве.

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