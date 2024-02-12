В понедельник в крупнейшем парке развлечений Швеции в Гётеборге вспыхнул пожар, в результате которого легкие ранения получили около десятка человек, по сообщениям властей, также горит совершенно новый, еще не открытый аквапарк парка развлечений.
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В результате пожара в крупнейшем парке развлечений Швеции 12 человек получили ранения
По данным полиции, 12 человек получили первую помощь в близлежащей больнице. Полиция эвакуировала отель и офисное здание, связанные с парком развлечений Лиcеберг, и рекомендовала жителям района оставаться в помещениях из-за дыма.