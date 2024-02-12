Стали ли цепные аварии новой нормой в Эстонии?

Под Камбья рядом с холмом Паали 12 января столкнулись пять автомобилей. Два человека получили серьезные травмы, и из-за аварии движение было парализовано на километры. В декабре прошлого года произошла авария с участием четырех автомобилей в волости Муствеэ.