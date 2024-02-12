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Стали ли цепные аварии новой нормой в Эстонии?

Кристофер Сеэма
, репортер Tartu Postimees
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В январе в волости Камбья рядом с деревней Паали столкнулись пять легковых автомобилей.
В январе в волости Камбья рядом с деревней Паали столкнулись пять легковых автомобилей. Фото: Jürgen Puistaja

За последний месяц на Таллиннской окружной дороге произошли два крупных цепных ДТП, в которых столкнулись более десяти транспортных средств. Не избежали неприятностей и Тартумаа с Йыгевамаа.

Под Камбья рядом с холмом Паали 12 января столкнулись пять автомобилей. Два человека получили серьезные травмы, и из-за аварии движение было парализовано на километры. В декабре прошлого года произошла авария с участием четырех автомобилей в волости Муствеэ.

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