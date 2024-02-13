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Студия Postimees: как снизить тяжесть кризиса?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Год начался с больших сокращений, громких провалов в строительном бизнесе и нежданного роста цен на товары и услуги. На фоне повышения НСО и акцизов выходит на финишную прямую процесс принятия Закона об автоналоге. Что нужно сделать, чтобы вывести экономику из пике?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире предприниматель, председатель правления строительной компании TREV-2 Grupp Свен Пертенс. Смотрите эфир в 13:00!

  • Строительные компании неудачно начали год – к концу января они вышли в лидеры по банкротствам, налоговым задолженностям и сокращениям. В чем причина? 
  • Как ситуация в стоительном секторе влияет на экономику?
  • Государство пытается экономить на строительстве дорог. Оправданно ли это?
  • Закон об автоналоге вышел на финишную прямую – на 14 февраля назначено первое чтение в Рийгикогу. Насколько необходимо введение такого налога, который в конечном итоге не пойдет на строительство дорог?
  • Отразится ли автоналог на кошельке населения и состоянии дорог?
  • Новый Закон о климате, который пока еще находится в разработке, может обернуться для автовладельцев целым рядом дополнительных налогов – на пробки, использование дорог и т.д. Верен ли путь повышения налогов?
  • Воспользовавшись ростом НСО и акцизов, торговцы и поставщики услуг накинули цены еще больше. В январе ценники выросли почти на пять процентов (в годовом разрезе). Почему аналитики и политики не смогли предвидеть очередного скачка цен? 
  • Что нужно сделать, чтобы снизить тяжесть кризиса?
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