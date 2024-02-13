Студия Postimees: как снизить тяжесть кризиса?

Год начался с больших сокращений, громких провалов в строительном бизнесе и нежданного роста цен на товары и услуги. На фоне повышения НСО и акцизов выходит на финишную прямую процесс принятия Закона об автоналоге. Что нужно сделать, чтобы вывести экономику из пике?