Франция: Европе нужна еще одна страховка жизни в дополнение к НАТО

Европе нужен еще один страховой полис в дополнение к НАТО, заявил в понедельник министр иностранных дел Франции в связи с высказываниями вероятного кандидата в президенты от республиканцев США Дональда Трампа, которые могут поставить под сомнение его приверженность альянсу в случае его возможного переизбрания.