Европе нужен еще один страховой полис в дополнение к НАТО, заявил в понедельник министр иностранных дел Франции в связи с высказываниями вероятного кандидата в президенты от республиканцев США Дональда Трампа, которые могут поставить под сомнение его приверженность альянсу в случае его возможного переизбрания.
Франция: Европе нужна еще одна страховка жизни в дополнение к НАТО
«Да, нам нужна еще одна страховка жизни, не вместо или против НАТО, а в дополнение к альянсу», - заявил Стефан Сежурне вместе со своими коллегами из Германии и Польши.
Французский министр иностранных дел сослался на субботнюю предвыборную речь Трампа, в которой этот яркий политик явно дал понять, что поощрял бы Россию атаковать те страны-члены НАТО, которые не выполнили свои финансовые обязательства направить минимум два процента ВВП в свой оборонный бюджет.