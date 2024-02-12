КАКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС? ⟩ Цена на газ упала до самого низкого уровня за последние шесть месяцев

На амстердамской бирже фьючерсный контракт на природный газ TTF упал ниже 26 евро за мегаватт-час (МВтч). Утром контракт временно стоил 25,82 евро и был, таким образом, на самом низком уровне с июля прошлого года, сообщает Der Spiegel.

Из-за вспыхнувшей в прошлом году войны на Ближнем Востоке цена временно снова поднялась выше 50 евро, но в ноябре тренд изменился на противоположный. С начала года цена на сырье упала на целых 20 процентов. Одно из объяснений падения цен на рынке - довольно слабая экономика Европейского союза.

Также недавние атаки хуситов на важные морские пути в Красном море в последнее время не привели к значительному повышению цены на газ. Эксперты по сырьевым товарам предполагают, что это не отразится на поставках в Европу.

Текущий уровень цен также значительно ниже максимумов, достигнутых во время войны России против Украины. В 2022 году за газ иногда приходилось платить более 300 евро за мегаватт-час после того, как Россия резко сократила поставки газа в Европу.

Для эстонских потребителей снижение цен будет ощущаться с месячной задержкой

«Как падение, так и рост цен до потребителей в Эстонии доходят с опозданием в один месяц. Если уже видно, что тарифы на бирже TTF сейчас снижаются, то можно быть уверенным: в следующем месяце стоимость упадет для эстонских торговцев газом и их клиентов», - пояснил ERR управляющий энергетическим портфелем компании Alexela Кальви Ныу.

Однако Эстония находится на периферии ЕС, поэтому даже подешевевший газ вновь становится немного более дорогим на пути в страну.

«Какая бы ни была цена в Нидерландах, к нам газ поступает в среднем почти на 5 евро за мегаватт-час дороже», - сказал Ныу.

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