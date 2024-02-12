Годовщина со дня рождения Лайдонера отмечается открытием памятника, театральным представлением и реконструкцией боя

Родившийся 12 февраля 1884 года в Вильяндимаа великая фигура истории эстонского государственности Йохан Лайдонер, как и многие другие лидеры государства и армии Эстонии, закончил свою жизнь трагически. В июне 1940 года советская власть депортировала его вместе с женой Марией в Россию, позже он был арестован и умер во Владимирской тюрьме.