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Годовщина со дня рождения Лайдонера отмечается открытием памятника, театральным представлением и реконструкцией боя

Уве Гнадентайх
, журналист
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Начальник Генерального штаба Сил обороны генерал-майор Энно Мытс и директор Военного музея Хеллар Лилль открыли в Таллинне на военном кладбище у мемориала лидеров Войны за независимость кенотаф генерала Йохана Лайдонера.
Начальник Генерального штаба Сил обороны генерал-майор Энно Мытс и директор Военного музея Хеллар Лилль открыли в Таллинне на военном кладбище у мемориала лидеров Войны за независимость кенотаф генерала Йохана Лайдонера. Фото: Eesti Kaitsevägi

Эстонский военный музей - музей генерала Лайдонера открыл в понедельник, в 140-ю годовщину со дня рождения генерала Йохана Лайдонера, в Таллинне на военном кладбище у мемориала лидеров Войны за независимость его кенотаф (кенотаф - символический надгробный памятник или пустая могила - прим. ред.).

Родившийся 12 февраля 1884 года в Вильяндимаа великая фигура истории эстонского государственности Йохан Лайдонер, как и многие другие лидеры государства и армии Эстонии, закончил свою жизнь трагически. В июне 1940 года советская власть депортировала его вместе с женой Марией в Россию, позже он был арестован и умер во Владимирской тюрьме.

«Он похоронен в безымянной могиле на кладбище Владимирской тюрьмы, найти его останки не удалось. На мемориале жертв репрессий Советского Союза во Владимире была мемориальная плита Лайдонеру, созданная скульптором Мати Кармином, но в прошлом году мемориал был снесен», - сказала руководитель отдела информации и маркетинга Военного музея Сандра Нийнепуу.

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