С 13 февраля для движения полностью закрывается отрезок шоссе Ярвекюла – Юри-теэ в Лехмья (7–7,5-й км), в Харьюском уезде, пишет Rus.ERR.
Из-за строительства виадука Rail Baltica под Таллинном на длительное время закроют отрезок шоссе
Закрытие участка связано со строительством виадука для трассы Rail Baltica. Объезд организован через шоссе Таллинн-Тарту.
Строительные работы продлятся до ноября.
Как сообщалось ранее, весной начнется строительство пяти участков железнодорожной магистрали в Харьюском и Рапласком уездах.