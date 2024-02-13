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Из-за строительства виадука Rail Baltica под Таллинном на длительное время закроют отрезок шоссе

rus.postimees.ee
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Дорожные работы. Иллюстративное фото.
Дорожные работы. Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino

С 13 февраля для движения полностью закрывается отрезок шоссе Ярвекюла – Юри-теэ в Лехмья (7–7,5-й км), в Харьюском уезде, пишет Rus.ERR.

Закрытие участка связано со строительством виадука для трассы Rail Baltica. Объезд организован через шоссе Таллинн-Тарту.

Строительные работы продлятся до ноября.

Как сообщалось ранее, весной начнется строительство пяти участков железнодорожной магистрали в Харьюском и Рапласком уездах.

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