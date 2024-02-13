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Баскетболист Хенри Дрелл провел лучший матч в своей карьере

rus.postimees.ee
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Хенри Дрелл.
Хенри Дрелл. Фото: Madis Veltman

Форвард сборной Эстонии по баскетболу Хенри Дрелл провел лучший матч в своей карьере в Лиге развития НБА (США), передает Rus.ERR.

В поединке своей команды «Винди Сити Буллз» против «Рэпторс» он набрал 38 очков и сделал 12 подборов, проведя на площадке 32 минуты.

В итоге команда Дрелла победила со счетом 113:99.

В этом сезоне Дрелл провел 14 матчей в G-лиге. В Национальной баскетбольной ассоциации эстонский легионер, в декабре заключивший двусторонний контракт с клубом «Чикаго Буллз», пока так и не дебютировал.

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