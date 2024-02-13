Первая ракетка Эстонии встретится с многократным победителем турниров Большого шлема

Лаял в этом году впервые выступит на соревнованиях в Европе – год он начал в Таиланде и Австралии. На этой неделе он примет участие в турнире Challenger 75 в Шербуре.

По воле жребия Марк Лаял встретится с Пьером-Юго Эрбером, пятикратным победителем парного турнира Большого шлема. В прошлом году мужчины встречались в трех матчах и Лаял выиграл два из них. Последняя победа пришлась на ноябрь прошлого года, когда на турнире в Бергамо эстонец выиграл со счетом 6:7, 6:4, 6:4.

В случае успеха во Франции Лаял сможет подняться на лучшую позицию в своей карьере в рейтинге ATP. На данный момент он занимает 198-ю позицию, но как минимум две победы поднимут его на несколько ступеней выше его нынешнего карьерного рекорда (191-е место).