ВЫ ЭТОГО ЖДАЛИ ⟩ На границе Таллинна появится огромный интерьерный магазин

В будущем центр будет располагаться в двух зданиях общей площадью 10 000 м2. «Строительство на Ялгимяэ-теэ второй очереди Центра дизайна интерьера -Valge maja - начнется этой весной», - сообщил руководитель проектов развития недвижимости Restate Тоомас Кууск.

В будущем покупатель сможет удобно найти все необходимое для дома и сада в одном месте.

«В Эстонии нет места, где под одной крышей находятся различные мелкие и крупные продавцы мебели и предметов декора. Кроме того, в будущем центре все салоны соединены между собой, что делает шоппинг удобным для покупателя - никаких длинных нудных коридоров или беготни на улицу в следующий магазин в случае дождливой погоды», - объяснил Кууск.

Строительство Valge Maja, или второго этапа Центра дизайна интерьера, начнется уже весной. Фото: Restate Kinnisvara

Ассортимент центра понравится как дизайнерам интерьеров, так и молодым парам, оформляющим свой первый новый дом. «Действительно, как и подобает продуманному центру, в будущем Центр интерьеров в Лаагри сможет предложить все необходимое за один раз - от мебели и напольных покрытий до освещения и штор», - сказал Кууск.

По словам Кууска, торговый комплекс, состоящий из двух зданий, призван решить проблемы логистики и нехватки площадей, с которыми сталкиваются мебельные магазины. «Мебельные магазины, которым нужны только представительные площади, могут найти лучшее решение в Valge Maja. Однако если помимо магазина необходимы складские или другие функции, мы предлагаем решения в Roheline Maja, в который только что заложен краеугольный камень. Другими словами, это здание позволяет продавцам товаров для интерьера перенести все функции своего бизнеса - склад, магазин и офис – в одно место», – рассказал Кууск.

У будущего торгового комплекса предполагается построить парковку на 380 мест.