Европе нужно десять лет, чтобы полностью подготовиться к обороне – глава Rheinmetal

«Мы будем в порядке через три-четыре года, но чтобы полностью подготовиться, нам надо десять лет», – сказал глава Rheinmetal Армин Паппергер Би-би-си на церемонии закладки фундамента нового завода, на котором будут делать снаряды.

«Нам в Европе нужно производить полтора миллиона снарядов», – сказал Паппергер, добавив, что сейчас склады почти пусты – боеприпасы отправлены Украине.

«Пока идет война, нам надо помогать Украине, а затем нам понадобится минимум пять лет и на самом деле десять лет, чтобы по-настоящему пополнить запасы», – продолжил Паппергер.

В церемонии начала строительства завода боеприпасов участвовали канцлер Германии Олаф Шольц, а также министр обороны Германии Борис Писториус и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Шольц, Фредериксен, Писториус, Паппергер Фото: AFP

Шольц в своей речи, в частности, откликнулся на недавнее заявление экс-президента и потенциального кандидата в президенты США Дональда Трампа, который снова высказался в том духе, что не хотел бы защищать те страны НАТО, которые сами не тратят достаточно денег на оборону.

«Позвольте мне ясно сказать в связи с недавними событиями, что любой пересмотр гарантий коллективной обороны НАТО безответственен, опасен и отвечает только интересам России. Никто не должен играть или торговаться с безопасностью Европы», – сказал Шольц.