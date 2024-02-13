В метро Нью-Йорка произошла стрельба, есть погибший и раненые

«Мы не думаем, что это была случайная стрельба. Мы считаем, что эта перестрелка произошла из-за ссоры между двумя группами пассажиров, которая началась в поезде метрополитена. Шесть человек были доставлены в больницу, где скончался 34-летний мужчина», - сообщил полицейский Майкл Кемпер.