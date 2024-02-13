Вт, 13.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

В метро Нью-Йорка произошла стрельба, есть погибший и раненые

Copy
На место происшествия прибыла полиция.
На место происшествия прибыла полиция. Фото: Postimees

В понедельник днем на станции метро в Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и еще пятеро получили ранения, об этом сообщили власти США.

«Мы не думаем, что это была случайная стрельба. Мы считаем, что эта перестрелка произошла из-за ссоры между двумя группами пассажиров, которая началась в поезде метрополитена. Шесть человек были доставлены в больницу, где скончался 34-летний мужчина», - сообщил полицейский Майкл Кемпер.

По словам находившегося на месте журналиста информационного агентства AFP, на место прибыли крупные силы полиции, а также большое количество медицинских и спасательных работников.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх