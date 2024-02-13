Мошенник, выдававший себя за полицейского, выманил 30 000 евро у квартирного товарищества

В полицию обратилась жительница волости Раквере, которой позвонил якобы полицейский, сообщил пресс-секретарь Идаской префектуры. Полицейский якобы сообщил женщине, что на банковском счете квартирного товарищества, которым она руководит, происходят подозрительные операции. Жертве давались указания и что ей даны указания прекратить их.