Департамент транспорта предупреждает: в ряде уездов очень тяжелые дорожные условия из-за ледяного дождя и гололедицы

Департамент транспорта посоветовал людям сегодня по возможности не садиться за руль. Однако если избежать поездок невозможно, людям обязательно нужно выделить больше времени, чем обычно, чтобы добраться до пункта назначения, выбрать безопасную скорость движения, избегать опасных маневров и считаться с другими участниками дорожного движения.

На государственных дорогах Выру, Пылва, Вильянди, Пярну и Сааремаа уже действует иной порядок технического обслуживания. Тяжелые погодные условия будут действовать сегодня как минимум до 18:00.

Особый режим также означает, что сотрудники дорожного движения будут тратить на ремонтные работы больше времени, чем в обычных условиях.

Второстепенные дороги и дороги с меньшим движением могут быть чрезвычайно скользкими и труднопроходимыми. Во многих местах Северной, Центральной и Южной Эстонии выпадет мокрый снег и град, поэтому видимость ухудшится. Ситуацию осложняет сильный северо-восточный и восточный ветер скоростью до 16 м/с. В Северо-Восточной Эстонии ситуация лучше, и условия для вождения там удовлетворительные. Температура воздуха составляет -2 до -8 градусов.

Департамент транспорта напоминает, что в сложных погодных условиях водителям необходимо быть предельно осторожными и выбирать стиль вождения, соответствующий дорожным условиям.

Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях движения можно посмотреть на портале Tark tee.