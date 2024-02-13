Председатель Европарламента в Рийгикогу: несмотря на существующие опасения, Эстония открыто предупреждала остальной мир о России

«Несмотря на существующие здесь опасения, связанные с безопасностью, вы всегда открыто и четко предупреждали остальной мир о России. Несмотря на то, что вы имеете совместную с агрессором и когда-то оккупировавшим вас государством совместную границу протяженностью 300 километров, вы быстро и смело приняли решение об отказе от российской энергии. [Эстония –] это государство, которое уверенно, и, позвольте мне добавить, превосходно поддерживает Украину, в том числе и финансово, защищая наши ценности и стратегические приоритеты», – сказала Метсола и добавила, что уже через две недели после жестокого нападения путинского режима на Украину премьер-министр Эстонии выступила в Европейском парламенте с обращением, чтобы наметить наши первые шаги как сплоченной Европы по реакции на вторжение России. «Потому что Эстония знает, что именно поставлено на карту».