В своем выступлении перед Рийгикогу председатель Европейского парламента Роберта Метсола сообщила, что кризисы последних лет укрепили Европу, сделали ее решительнее и сплоченнее, чем когда-либо ранее.
Председатель Европарламента в Рийгикогу: несмотря на существующие опасения, Эстония открыто предупреждала остальной мир о России
По словам Метсолы, в Европе нет распределения на влиятельных и малозначимых и Эстония доказывает это лучше всего.
«Несмотря на существующие здесь опасения, связанные с безопасностью, вы всегда открыто и четко предупреждали остальной мир о России. Несмотря на то, что вы имеете совместную с агрессором и когда-то оккупировавшим вас государством совместную границу протяженностью 300 километров, вы быстро и смело приняли решение об отказе от российской энергии. [Эстония –] это государство, которое уверенно, и, позвольте мне добавить, превосходно поддерживает Украину, в том числе и финансово, защищая наши ценности и стратегические приоритеты», – сказала Метсола и добавила, что уже через две недели после жестокого нападения путинского режима на Украину премьер-министр Эстонии выступила в Европейском парламенте с обращением, чтобы наметить наши первые шаги как сплоченной Европы по реакции на вторжение России. «Потому что Эстония знает, что именно поставлено на карту».
По словам Метсолы, обсуждение стратегической автономии Европы должно перейти от слов к практике. «Это касается нашей конкурентоспособности, энергоснабжения, торговли, и, разумеется, обороны. Европа должна увеличить свои мощности и создать новую структуру безопасности и обороны, которая будет дополнять, а не конкурировать с НАТО. Предложения Эстонии по укреплению оборонной промышленности Европы важны. Мы не можем больше ждать», – сказала она.
Метсола заверила, что Европейский парламент непоколебимо поддерживает Украину на политическом, экономическом, военном, финансовом, гуманитарном и дипломатическом уровнях и продолжит это делать.
«Мы по-прежнему осуждаем российскую агрессию и вводим жесткие санкции, чтобы препятствовать финансированию российской военной машины. Они должны быть полностью применены. Все возможности уклониться от них должны быть устранены. Мы по-прежнему требуем использования российских активов для восстановления Украины. Мы продолжим привлекать виновных в военных преступлениях к ответственности и по-прежнему будем делать все, чтобы помочь Украине интегрироваться в Европу», – сказала она и добавила, что безопасность Украины – это и безопасность Европы и место Украины – в Европейском союзе.
В своем выступлении Метсола коснулась также кризисов последних лет и наиболее важных принятых в связи с ними решений, отметив, что мир меняется и Европа должна меняться вместе с ним.
«Последние годы были непростыми. Но, как принято говорить, долгий огонь сталь закаляет. Поэтому смею утверждать, что Европа стала сильнее, чем она была на протяжении последних десятилетий. Кризисы, с которыми мы столкнулись, сделали нас крепче, решительнее и сплоченнее, чем когда-либо ранее», – сказала она.
Метсола также подчеркнула, что, внося изменения, необходимо более эффективно смягчать экономическое и социальное влияния решений, более понятно объяснять эти решения и более внимательно прислушиваться к мнению населения.
«Когда-то мне сказали, что существует невидимая граница, которую человек никогда не пересечет, как его ни заставляй. Люди должны доверять процессам, нашим процессам. Иногда эти процессы крайне сложно объяснить. Иногда крайне сложно и ориентироваться в происходящем. Люди также должны иметь возможность позволить себе вышеозначенные изменения, иначе наша политика никогда не будет успешной», – сказала Метсола. По ее словам, это – вызов в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут 9 июня.
Метсола сказала, что совместно с депутатами Европейского парламента поставила перед собой цель разбить образовавшийся вокруг Брюсселя «пузырь» и сделать Европу ближе к людям, которых она представляет.
«Мы здесь, чтобы поговорить с населением Эстонии – особенно с молодежью, с которой у меня сегодня пройдет встреча в Таллиннском университете, – чтобы рассказать о наших достижениях, чтобы узнать, что тревожит людей, и призвать их принять участие в выборах. Призвать их подумать о том, кто будет их представлять», – сказала Метсола и призвала Рийгикогу также передать мысли, чувства и вопросы населения страны Европейскому парламенту и также принять участие в убеждении граждан проголосовать.
В ходе однодневного визита председатель Европейского парламента встретилась с президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Ее визит завершится встречей с молодежью в Таллиннском университете.