В глубинах Балтийского моря найдена древняя стена: возможно, это старейшая рукотворная мегаструктура в Европе

По данным британского издания The Guardian, стена тянется почти на километр вдоль морского дна в Мекленбургском заливе.

Ее заметили случайно, когда ученые с исследовательского судна во время тренировочного рейса примерно в десяти километрах от берега управляли многолучевой гидролокационной системой.

При более внимательном рассмотрении структуры было обнаружено около 1400 камней меньшего размера, которые, судя по всему, были помещены между почти 300 более крупными валунами. Многие из них были слишком тяжелыми, чтобы их могли перемещать группы людей.

Исследователи полагают, что стена была построена охотниками-собирателями на суше рядом с озером или болотом более 10 000 лет назад.

Хотя цель строительства стены доказать сложно, ученые выдвинули версию, что она была построена, чтобы помочь охотникам преследовать стада оленей.

Если стена была древним охотничьим маршрутом, она могла затонуть из-за повышения уровня моря около 8500 лет назад. Следовательно, эта стена станет одним из старейших известных примеров охотничьей архитектуры в мире и, возможно, даже самой старой мегаструктурой, созданной человеком в Европе.

Stone age wall found at bottom of Baltic Sea ‘may be Europe’s oldest megastructure’ https://t.co/kAWxXTpzBC — World News (@worldnews134) February 12, 2024