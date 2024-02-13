Приближается День всех влюбленных: как не попасться в ловушку лже-Валентина?

Специалист по борьбе с мошенничеством компании Luminor советует людям, вступая в разговор с незнакомцем, сначала убедиться, что за личностью собеседника действительно стоит его реальный аккаунт в социальной сети: «Самый простой способ проверить личность - это поискать человека в интернете. С помощью всего нескольких кликов вы также можете выполнить поиск изображений. Фотография может являться лишь картинкой незнакомца, украденной из интернета».

Также важно внимательно относиться к тому, какой своей информацией вы делитесь в социальных сетях. Статус отношений, хобби, увлечения - чем больше вы рассказываете о себе в сети, тем проще мошенникам.

Конечно, это касается всего года, но особенно осторожными надо быть в День святого Валентина. Не бойтесь новых знакомств, но когда удача неожиданно приходит к вам, не забудьте спросить себя, не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой?

«И даже если дистанционные отношения, перерастающие в роман, кажутся реальными, не забывайте о самом главном правиле: интернет-знакомые не должны пытаться забрать содержимое вашего кошелька в дополнение к уже завоеванному сердцу. Никогда не переводите деньги людям, с которыми вы не знакомы в реальной жизни», - подчеркнул он.

К сожалению, финансовый ущерб от любовных афер во многих случаях не идет ни в какое сравнение с душевными ранами, которые наносит разрушение любовной связи, созданной мошенником. «Жертвы часто при рассказе своей истории банку или полиции не так сильно расстраиваются из-за потери денег, как из-за нанесенной им душевной раны. Конечно, есть множество случаев, которые так и остаются тайной из-за травмы и чувства неловкости жертвы», - говорит он.

Специалист также подчеркнул, что в такой ситуации, помимо обращения в банк, важно обратиться к психологу, поскольку даже самые сильные люди могут не справиться в одиночку с такой ситуацией.