День святого Валентина для многих означает значимые моменты с партнером, но для людей, не имеющих партнера, одиночество может ощущаться с особой остротой. Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк, призывает к бдительности, поскольку кибермошенники пытаются атаковать жертв в те моменты, когда они наиболее уязвимы.
Приближается День всех влюбленных: как не попасться в ловушку лже-Валентина?
Вейко Кийк приводит пример мошенничества, который очень похож на многие другие случаи. Британский военный Джон, выполнявший, по его словам, задание в одной из жарких стран, нашел одинокую эстонскую женщину через приложение для знакомств, и между ними постепенно завязалось дистанционное общение, включающее романтические сообщения и обмен комплиментами.
«Отношения продолжались уже несколько месяцев, когда Джон выразил заинтересованность в приезде в Эстонию и предложил ей встретиться. Джон также пообещал прислать ей посылку с личными вещами. Но в один из дней он сообщил, что посылка застряла на границе соседней страны, и обратился к эстонке с просьбой - посылку можно доставить быстро, но за это ей придется заплатить налоги», - рассказал Кийк.
Кийк отметил, что, как и положено кибермошеннику, он обратился к женщине с просьбой о деньгах. Он также сообщил новую информацию, а именно, что в посылке находилась крупная сумма наличных, которую мошенник также сфотографировал, и пообещал жертве, что впоследствии она сможет забрать из этих денег не только сумму налога, но даже больше.
«Жертва призналась, что у нее нет нужной суммы, и максимум, что она может заплатить - это половину. Тогда Джон пообещал поговорить с людьми, держащими посылку, и убедить их согласиться на меньшую сумму. Через несколько часов Джон объявил, что соглашение достигнуто, и эстонка добросовестно заплатила. Однако после получения денег военный пропал», - сказал Кийк.
По словам Кийка, есть немало других подобные примеров, когда жертву просят заплатить определенную сумму, а если у человека нет денег, то благосклонно принимают даже меньшие суммы. Он пояснил, что мошенники, создающие эмоциональную связь с жертвой, обычно сами являются очень хорошими манипуляторами и опытными «домашними психологами», у которых есть заранее продуманные сценарии, как обмануть жертву.
Лучшая защита от мошенничества - внимательность
По словам Вейко Кийка, период, в течение которого жертву обрабатывает мошенник, обычно измеряется месяцами, но иногда он может достигать нескольких лет. Некоторые мошенники довольствуются разовым платежом от жертвы и затем исчезают, но бывают и ситуации, когда мошеннику удается получить от жертвы несколько платежей, прежде чем жертва понимает, что человек по ту сторону экрана - не тот, за кого себя выдает.
«Жертвами мошенников становятся преимущественно женщины, но растет и число мужчин. Стремление к новым знакомствам и надежда на лучшую жизнь так или иначе могут сделать человека более уязвимой добычей. Именно поэтому я обращаюсь к тем, кто находится рядом с этими людьми, будь то дети или друзья и знакомые. Если в жизни родственника появляется кто-то, чье присутствие может вызвать тревогу, стоит поговорить об этом с близким человеком», - советует Кийк.
Так что же делать, если вы добросовестно ищете новых отношений, и вам кажется, что удалось найти романтика, который кажется идеальным спутником, и к тому же одинок?
Специалист по борьбе с мошенничеством компании Luminor советует людям, вступая в разговор с незнакомцем, сначала убедиться, что за личностью собеседника действительно стоит его реальный аккаунт в социальной сети: «Самый простой способ проверить личность - это поискать человека в интернете. С помощью всего нескольких кликов вы также можете выполнить поиск изображений. Фотография может являться лишь картинкой незнакомца, украденной из интернета».
Также важно внимательно относиться к тому, какой своей информацией вы делитесь в социальных сетях. Статус отношений, хобби, увлечения - чем больше вы рассказываете о себе в сети, тем проще мошенникам.
Конечно, это касается всего года, но особенно осторожными надо быть в День святого Валентина. Не бойтесь новых знакомств, но когда удача неожиданно приходит к вам, не забудьте спросить себя, не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой?
«И даже если дистанционные отношения, перерастающие в роман, кажутся реальными, не забывайте о самом главном правиле: интернет-знакомые не должны пытаться забрать содержимое вашего кошелька в дополнение к уже завоеванному сердцу. Никогда не переводите деньги людям, с которыми вы не знакомы в реальной жизни», - подчеркнул он.
К сожалению, финансовый ущерб от любовных афер во многих случаях не идет ни в какое сравнение с душевными ранами, которые наносит разрушение любовной связи, созданной мошенником. «Жертвы часто при рассказе своей истории банку или полиции не так сильно расстраиваются из-за потери денег, как из-за нанесенной им душевной раны. Конечно, есть множество случаев, которые так и остаются тайной из-за травмы и чувства неловкости жертвы», - говорит он.
Специалист также подчеркнул, что в такой ситуации, помимо обращения в банк, важно обратиться к психологу, поскольку даже самые сильные люди могут не справиться в одиночку с такой ситуацией.