Крегор Зирк мощно начал выступление на чемпионате мира: обновил рекорд Эстонии и выполнил олимпийский норматив

24-летний Зирк проплыл дистанцию за 1.55,58 – он улучшил свой прошлый рекорд Эстонии на четыре сотых секунды.

«У меня нет слов. Когда плыл, даже не предполагал, что плыву так быстро. Это время действительно оказалось сюрпризом», - рассказал Зирк после предварительного заплыва.

Помимо национального рекорда, Зирк, выполнивший еще и норматив А (1.55.78) парижской Олимпиады, уже думает и о вечернем полуфинале.

«Сейчас важно начать восстанавливать силы, потому что заплыв на 200 метров баттерфляем - это непросто, и вечером нужно плыть еще мощнее», - поделился спортсмен, который начнет свой вечерний старт в 19:33.