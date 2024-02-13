Лучший пловец Эстонии Крегор Зирк преподнес сюрприз на проходящем в Дохе чемпионате мира по плаванию: на дистанции 200 м баттерфляем он установил новый рекорд Эстонии и выполнил норматив А для участия в Олимпиаде в Париже.
Крегор Зирк мощно начал выступление на чемпионате мира: обновил рекорд Эстонии и выполнил олимпийский норматив
24-летний Зирк проплыл дистанцию за 1.55,58 – он улучшил свой прошлый рекорд Эстонии на четыре сотых секунды.
«У меня нет слов. Когда плыл, даже не предполагал, что плыву так быстро. Это время действительно оказалось сюрпризом», - рассказал Зирк после предварительного заплыва.
Помимо национального рекорда, Зирк, выполнивший еще и норматив А (1.55.78) парижской Олимпиады, уже думает и о вечернем полуфинале.
«Сейчас важно начать восстанавливать силы, потому что заплыв на 200 метров баттерфляем - это непросто, и вечером нужно плыть еще мощнее», - поделился спортсмен, который начнет свой вечерний старт в 19:33.