Галерея ⟩ Таллиннцам представили проект нового здания центра по интересам «Кулло»

Здание старейшей и крупнейшей в Эстонии школы по интересам, которую посещает 2400 учеников, было построено в 1970-х годах и на сегодняшний день амортизировано, а его пространственные и технические возможности не отвечают современным требованиям.

«Устаревшее здание планируется снести уже этой осенью. На его месте появится современный комплекс, в котором помимо школы по интересам расположится привлекательный общественный центр. Более половины площади нового здания будут занимать учебные классы и рабочие помещения школы по интересам "Кулло", а остальная часть будет распределена между молодежным центром Кристийне и библиотекой. Прилегающую территорию также планируется открыть для общественного пользования, чему будет способствовать интеграция с расположенным рядом парком Лёвенру, – сказал вице-мэр Тийт Терик. – Благодаря новому наполнению в здании будет предлагаться деятельность для более широкого круга людей, и, несомненно, новых посетителей привлечет и долгожданный зал на 420 мест».

«Новый "Кулло" – это больше, чем просто здание, оно станет общественным центром района Кристийне, - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе. - Идеи для строительства нового здания школы по интересам родились в сотрудничестве с местной общиной, чтобы сформировалось качественное пространство и развилось еще более тесное сотрудничество людей. Для нас важно также открытие первой в Кристийне библиотеки. Кроме того, начинается проектирование реконструкции парка Лёвенру, что станет еще одним шагом в направлении более приятной и зеленой жилой среды», - пояснил Рийбе.

Проект нового здания «Кулло» представили архитекторы Койт Оялийв (KUU arhitektid) и Кристель Нийсуке (NIKITA ATIKIN arhitektid), архитектор интерьера Тармо Пийрметс (PINK OÜ), ландшафтный архитектор Кристиан Нигуль (VÄLI maastikuarhitektid), руководитель проекта Олави Оттас (HOCO OÜ) старейшина Кристийне Яанус Рийбе и директор «Кулло» Ронне Сяра. Приступить к строительству здания планируется в этом году, работы должны быть завершены в 2026 году. Нетто-площадь планируемого здания составляет примерно 11 000 квадратных метров, на его строительство запланировано 22,6 млн евро.