Эстония является одним из лидеров ЕС по одному важному показателю

В 2023 году в Эстонии насчитывалось 10 700 производителей сельскохозяйственной продукции, в распоряжении которых было почти 980 000 гектаров используемых сельскохозяйственных земель. На одного производителя в Эстонии приходится 91 гектар сельскохозяйственных земель. По данным сельскохозяйственной переписи 2020 года, среднее в ЕС составляло 17 гектаров, в Латвии — 29 и в Финляндии — 50 гектаров.

Тем не менее, большинство эстонских производителей имеют небольшие площади сельскохозяйственных земель менее 20 гектаров и занимаются сельским хозяйством неполный рабочий день. Однако одна пятая производителей имеет не менее 100 гектаров сельскохозяйственных угодий. В прошлом году 2400 крупнейших производителей произвели 93% сельскохозяйственной продукции Эстонии.

По словам руководителя отдела Департамента статистики Эве Валдвеэ, количество производителей сельскохозяйственной продукции за последние три года уменьшилось почти во всех уездах. «Больше всего, а именно на 14%, их число снизилось в Йыгеваском уезде, в Выруском уезде — на 11%. Количество производителей немного увеличилось лишь в Харьюском уезде. Деятельность была прекращена прежде всего производителями с пожилыми руководителями в возрасте старше 55 лет и менее 100 гектаров сельскохозяйственных угодий», — объяснила Валдвеэ.

Больше других сократилось количество тех производителей, которые содержат животных, птиц и пчелосемьи. Кроме того, сократилось количество производителей органической сельскохозяйственной продукции.

В структурном исследовании сельского хозяйства, проведенном в 2023 году по единым в ЕС принципам, помимо привычных тем землепользования, животноводства, руководства, рабочей силы и прочей приносящей доход деятельности на этот раз рассматривались также сельскохозяйственные методы производства, а также машины и оборудование. Например, относительно методов земледелия исследование показало, что уже для 63% сельскохозяйственных земель используются энергоэкономное и экологическое сберегающее земледелие или метод прямого посева.

В модуле исследования о машинах и оборудовании 1000 производителей указали, что применяют в полевых работах прецизионные методы (автоматическое переменное земледелие), 740 используют в растение- или животноводстве разные виды роботов (самоуправляемые машины, ягодоуборочные роботы, доильные роботы, роботы для кормления и т.п.), 970 производителей используют для производства энергии солнечные панели.

Структурное исследование сельского хозяйства 2023 года софинансировано Европейской комиссией. Структурные исследования сельского хозяйства включают только тех сельскохозяйственных производителей, которые превышают согласованный в ЕС порог.