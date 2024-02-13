Гражданин РФ и двое граждан Беларуси предъявили эстонским пограничникам поддельные документы

На въезде в Эстонию на погранпункте Койдула пограничники проверили гражданина России, управлявшего автопоездом из зарегистрированного в Эстонии грузовика и зарегистрированного в Финляндии прицепа. Выяснилось, что представленное водителем финское свидетельство о регистрации было поддельным. Поддельное свидетельство о регистрации было изъято, а прицеп оставлен на таможне до предъявления оригинала документа. Мужчина продолжил путь в Эстонию на грузовике.

На погранпункте Лухамаа пограничники задержали следовавший из Эстонии литовский автопоезд, которым управлял гражданин Беларуси. Мужчина предъявил пограничникам литовское свидетельство о регистрации транспортного средства и свидетельство о временной регистрации литовского прицепа. Выяснилось, что у автомобиля не было страховки, а свидетельство о временной регистрации литовского прицепа было поддельным. Эксперт по документам подготовил акт расследования по поддельному документу и передал информацию следователям.

На погранпункте Лухамаа пограничники задержали выезжавший из Эстонии литовский автопоезд, которым управлял гражданин Беларуси. Выяснилось, что предоставленное водителем свидетельство о регистрации грузовика было поддельным, а транспортное средство не было застраховано. Эксперт по документам подготовил акт расследования по поддельным документам и передал информацию следователям.