Вт, 13.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Гражданин РФ и двое граждан Беларуси предъявили эстонским пограничникам поддельные документы

BNS
Copy
Сотрудник Департамента полиции и погранохраны. Снимок иллюстративный.
Сотрудник Департамента полиции и погранохраны. Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

В понедельник один гражданин России и двое граждан Беларуси предъявили пограничникам на погранпунктах Эстонии поддельные свидетельства о регистрации прицепа и транспортных средств.

На въезде в Эстонию на погранпункте Койдула пограничники проверили гражданина России, управлявшего автопоездом из зарегистрированного в Эстонии грузовика и  зарегистрированного в Финляндии прицепа. Выяснилось, что представленное водителем финское свидетельство о регистрации было поддельным. Поддельное свидетельство о регистрации было изъято, а прицеп оставлен на таможне до предъявления оригинала документа. Мужчина продолжил путь в Эстонию на грузовике.

На погранпункте Лухамаа пограничники задержали следовавший из Эстонии литовский автопоезд, которым управлял гражданин Беларуси. Мужчина предъявил пограничникам литовское свидетельство о регистрации транспортного средства и свидетельство о временной регистрации литовского прицепа. Выяснилось, что у автомобиля не было страховки, а свидетельство о временной регистрации литовского прицепа было поддельным. Эксперт по документам подготовил акт расследования по поддельному документу и передал информацию следователям.

На погранпункте Лухамаа пограничники задержали выезжавший из Эстонии литовский автопоезд, которым управлял гражданин Беларуси. Выяснилось, что предоставленное водителем свидетельство о регистрации грузовика было поддельным, а транспортное средство не было застраховано. Эксперт по документам подготовил акт расследования по поддельным документам и передал информацию следователям.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх