С отчетом знакомил генеральный директор Департамента внешней разведки Каупо Розин. По его словам, продолжающаяся стойкость и упорное сопротивление Украины российской агрессии, несомненно, является хорошим сигналом.

«К сожалению, в 2024 году Россия, вероятно, продолжит войну на истощение Украины. Угроза военного нападения на Эстонию в 2024 году маловероятна, но ситуация с безопасностью в Европе и на границах Эстонии в ближайшем будущем зависит от того, сможет ли Украина и ее сторонники может сокрушить империалистические амбиции России», - подтвердил Розин.

«Хотя планы блицкрига России провалились, Владимир Путин по-прежнему верит, что продолжая войну, ему удастся заставить противоборствующие стороны сесть за стол переговоров. Именно противоборствующие стороны, потому что, по трактовке Кремля, они воюют не только с украинцами, а выбранный ими путь - это долгосрочная конфронтация со всем коллективным Западом», - заявил он.