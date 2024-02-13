Сегодня, 13 февраля, Департамент внешней разведки представил свой девятый годовой отчет, который дает обзор положения Эстонии с точки зрения международной безопасности.
Фото и видео ⟩ Глава Департамента внешней разведки: в этом году угроза военного нападения России на Эстонию маловероятна (1)
С отчетом знакомил генеральный директор Департамента внешней разведки Каупо Розин. По его словам, продолжающаяся стойкость и упорное сопротивление Украины российской агрессии, несомненно, является хорошим сигналом.
«К сожалению, в 2024 году Россия, вероятно, продолжит войну на истощение Украины. Угроза военного нападения на Эстонию в 2024 году маловероятна, но ситуация с безопасностью в Европе и на границах Эстонии в ближайшем будущем зависит от того, сможет ли Украина и ее сторонники может сокрушить империалистические амбиции России», - подтвердил Розин.
«Хотя планы блицкрига России провалились, Владимир Путин по-прежнему верит, что продолжая войну, ему удастся заставить противоборствующие стороны сесть за стол переговоров. Именно противоборствующие стороны, потому что, по трактовке Кремля, они воюют не только с украинцами, а выбранный ими путь - это долгосрочная конфронтация со всем коллективным Западом», - заявил он.
По мнению Розина, это иллюстрирует реформа российской армии, преподносящаяся как ответ на расширение НАТО. «Успех реформы во многом будет определяться ходом продолжающейся войны, но можно быть уверенным, что в ближайшее десятилетие НАТО столкнется с массовой армией в стиле Советского Союза, которая технологически уступает союзникам, но размеры которой, огневая мощь и резервы будут представлять собой значительную угрозу. Человеческая масса, превращенная в пушечное мясо, не способна проводить масштабные наступательные операции на Украине, но топлива для военной машины Кремля еще достаточно», - отметил Росин.
По его словам, из-за того, что военная промышленность работает полным ходом, милитаризация российского общества продолжается на всех уровнях, а режим Путина приобретает все более тоталитарный облик.
«Продолжающийся интенсивный военный конфликт вызывает все большую внутриполитическую напряженность, а российские города и регионы ощущают все большую усталость от войны. Несмотря на это, репрессивный аппарат Кремля настолько жестко контролирует общественную мораль, что даже жалобы матерей оставшихся на поле боя тысяч солдат пока не создали резонанса, реально угрожающего стабильности режима. Они вводят в заблуждение ядовитыми ложными рассказами, хотя возможности сделать это остаются относительно узкими», - пояснил Розин.
По мнению Розина, чтобы компенсировать потерю влияния в глазах западного мира, Россия пытается удержать на своей орбите страны бывшего СССР, глобального Юга и арабские страны, и вместо развития стратегических отношениях стремится больше заитересовывать потенциальных партнеров в прагматическом взаимодействии.