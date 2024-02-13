Во вторник, 13 февраля, министр иностранных дел Маргус Цахкна произнес в Рийгикогу годовую речь по внешней политике Эстонии, в которой дал обзор основных целей и направлений внешней политики. Министр сосредоточился в своей речи на средствах, которые приведут к победе Украины и обеспечат сохранение важных для нас ценностей во времени.
Глава МИД Цахкна в ежегодном внешнеполитическом выступлении: никто не хочет жить в мире, где бесчинствуют путины
Цахкна отметил, что так же, как украинцы стойко противостояли агрессии, Эстония стойко поддерживала Украину, и так будет продолжаться до победы Украины. «Государство Украина должно сохраниться в своей территориальной целостности. Сила не может быть средством изменения границ стран и уничтожения суверенитета, ни сейчас, ни в будущем, ни в Украине, ни где-либо еще, - сказал министр. - Агрессия не должна увенчаться успехом, не должна стать приемлемой новой реальностью. В противном случае мир станет вотчиной силы, высокомерия, цинизма, авторитаризма».
Ключевым моментом для положения конца политике силы является наказание виновных в преступлениях и агрессии. «Никто не хочет жить в мире, где бесчинствуют путины, которые похищают и делают сиротами детей, пытаются уничтожить соседние народы или заминировать атомные электростанции, - сказал министр. - Если такие преступники уйдут от наказания, это только поощрит будущих агрессоров. Преступникам должно быть вынесено наказание, над ними должен быть произведен суд. Самый правильный способ рассмотрения преступления агрессии - создание международного специального трибунала по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН. Никакая позиция в мире не должна давать иммунитет против этого».
Министр напомнил в своем выступлении, что Россия обязана по международному праву компенсировать ущерб, нанесенный Украине. «До тех пор, пока Россия этого не сделала, мы должны найти способ использовать замороженные или заблокированные активы России и российских граждан, - отметил Цахкна. - И здесь Эстония является путеводителем, инициатором и вдохновителем. Правительство Эстонии разработало законопроект, позволяющий ввести в оборот замороженные и заблокированные активы».
Говоря о архитектуре безопасности Европы, Цахкна заявил, что в будущем ее основой должны оставаться Европейский союз и НАТО, куда должна войти и Украина.
«Украина должна стать членом НАТО и Европейского союза, это гарантия, которая заставит агрессора сомневаться в эффективности своих военных и разрушительных целей. Позиция Эстонии заключается в том, что Украине на предстоящем Вашингтонском саммите НАТО следует дать четкий сигнал о членстве. Но самое главное - чтобы Путин убедился в вступлении Украины в НАТО, убедился, что серая зона в виде территории Украины исчезла», - добавил он.
Для победы Украины в войне, по словам министра, необходимо продолжать работу над новыми пакетами санкций; договориться о долгосрочной и устойчивой военной поддержке Украины; продолжать изоляцию России на международной арене; и уже сейчас заниматься восстановлением Украины, чтобы украинский народ мог лучше справиться с тяжелыми последствиями войны.
Цахкна отметил, что мир находится в состоянии тревоги, и не только из-за агрессии России. Сталкиваясь с конфликтом на Ближнем Востоке, миграционным давлением и изменением климата, необходимо сохранять ценности, близкие нашему сердцу, гуманность и человечность.
«Мы должны сохранять Европейский союз и НАТО, наших союзников и друзей, с которыми вместе уже 20 лет. Войны в Украине и в секторе Газа подтверждают, что наш образ жизни и принципы, на которых основано демократическое общество и наше собственное существование, требуют особой заботы, внимания и защиты», - подчеркнул он.
Поэтому Эстония предложила инициативу «Fit for Freedom» (готовность к свободе), которая включает в себя три больших направления работы. Это защита основных и человеческих прав, укрепление мирового порядка, основанного на правилах, и интеграция гражданского общества с политикой на разных уровнях.