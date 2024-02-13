Глава МИД Цахкна в ежегодном внешнеполитическом выступлении: никто не хочет жить в мире, где бесчинствуют путины

Говоря о архитектуре безопасности Европы, Цахкна заявил, что в будущем ее основой должны оставаться Европейский союз и НАТО, куда должна войти и Украина.

«Украина должна стать членом НАТО и Европейского союза, это гарантия, которая заставит агрессора сомневаться в эффективности своих военных и разрушительных целей. Позиция Эстонии заключается в том, что Украине на предстоящем Вашингтонском саммите НАТО следует дать четкий сигнал о членстве. Но самое главное - чтобы Путин убедился в вступлении Украины в НАТО, убедился, что серая зона в виде территории Украины исчезла», - добавил он.

Для победы Украины в войне, по словам министра, необходимо продолжать работу над новыми пакетами санкций; договориться о долгосрочной и устойчивой военной поддержке Украины; продолжать изоляцию России на международной арене; и уже сейчас заниматься восстановлением Украины, чтобы украинский народ мог лучше справиться с тяжелыми последствиями войны.

Цахкна отметил, что мир находится в состоянии тревоги, и не только из-за агрессии России. Сталкиваясь с конфликтом на Ближнем Востоке, миграционным давлением и изменением климата, необходимо сохранять ценности, близкие нашему сердцу, гуманность и человечность.

«Мы должны сохранять Европейский союз и НАТО, наших союзников и друзей, с которыми вместе уже 20 лет. Войны в Украине и в секторе Газа подтверждают, что наш образ жизни и принципы, на которых основано демократическое общество и наше собственное существование, требуют особой заботы, внимания и защиты», - подчеркнул он.

Поэтому Эстония предложила инициативу «Fit for Freedom» (готовность к свободе), которая включает в себя три больших направления работы. Это защита основных и человеческих прав, укрепление мирового порядка, основанного на правилах, и интеграция гражданского общества с политикой на разных уровнях.