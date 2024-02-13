Исламские экстремисты ищут возможность осуществить крупный теракт в Европе

В Афганистане приход к власти Талибана привел к усилению «Вилаят Хорасан», отделения ИГ. Возможности и амбиции этого отделения по проведению зарубежных операций и вербовке членов для атак из-за пределов Афганистана возросли.

В последние годы им успешно удалось привлечь исламских радикалов из Центральной Азии и Северного Кавказа для совершения терактов в Европе, но пока они, к счастью, остались лишь на стадии подготовки. В апреле и мае 2020 года Германия, Польша и Албания арестовали группу граждан Таджикистана, прибывших в Европу в качестве беженцев и планировавших теракты под руководством членов ИГ, проживающих в Сирии и Афганистане.

В ноябре 2022 года за планирование теракта во Франции были арестованы семь таджиков и один чеченец. В феврале 2023 года в Германии был осужден гражданин России, который планировал нападение на сотрудников полиции, хотел поехать в Афганистан и контактировал там с членом «Вилаят Хорасан».

В ситуации, когда органы безопасности европейских стран последовательно предотвращают теракты, арестовывая исламских радикалов уже во время планирования теракта, исламские террористы пытаются завербовать лиц, пока не замеченных властями.