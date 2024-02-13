По данным Департамента внешней разведки, угроза терроризма в Европе в ближайшие годы высока, а исламские экстремистские организации «Исламское государство» и «Аль-Каида» ищут возможность организовать в Европе крупный теракт, масштабы которого могли бы быть похожим на теракт, организованный в Париже в 2015 году.
Исламские экстремисты ищут возможность осуществить крупный теракт в Европе
На фоне демонстраций, завершившихся сожжением Корана в Европе в 2023 году, исламским радикалам удалось создать почву для организации атак мести против стран Запада и вербовки новых членов, пишет Департамент внешней разведки в своем последнем докладе.
На безопасность Европы влияет растущая способность двух террористических организаций, так называемого «Исламского государства» (ИГ) в Афганистане и «Аль-Каиды» (АК) в Африке, проводить операции в европейских странах.
Целью ИГ и АК является проведение в Европе масштабных терактов, сравнимых с терактами, произошедшими в Париже в 2015 году или Брюсселе в 2016 году. Организации ищут способы осуществления таких атак, используя существующую сеть поддержки в Европе.
Распространению религиозного экстремизма в Европе способствует вакуум безопасности в странах, где правительства не контролируют часть или большую часть своей территории.
Для террористических организаций такие страны представляют собой благоприятную почву для развития и расширения их деятельности. Террористы умело используют местные проблемы региона и этнические конфликты, вербуя членов из уязвимых сообществ. Такие страны становятся опасными из-за переплетения религиозного экстремизма, международной преступности и терроризма.
В последующие годы безопасность европейских стран будет все больше зависеть от нестабильности в Сахельском регионе. В Мали вооруженные силы, организующие антитеррористическую операцию в сотрудничестве с Россией, не в состоянии контролировать ситуацию.
Свобода действий террористов возросла, деятельность России в Мали обостряет проблемы в регионе. Перенос вакуума безопасности из Мали, Буркина-Фасо и Нигера в Западную и Северную Африку расширил возможности Аль-Каида в странах исламского Магриба (АКИМ) для увеличения своего влияния в регионе, который стал рассадником терроризма, а также для развития сети, ведущей к Европе.
В Афганистане приход к власти Талибана привел к усилению «Вилаят Хорасан», отделения ИГ. Возможности и амбиции этого отделения по проведению зарубежных операций и вербовке членов для атак из-за пределов Афганистана возросли.
В последние годы им успешно удалось привлечь исламских радикалов из Центральной Азии и Северного Кавказа для совершения терактов в Европе, но пока они, к счастью, остались лишь на стадии подготовки. В апреле и мае 2020 года Германия, Польша и Албания арестовали группу граждан Таджикистана, прибывших в Европу в качестве беженцев и планировавших теракты под руководством членов ИГ, проживающих в Сирии и Афганистане.
В ноябре 2022 года за планирование теракта во Франции были арестованы семь таджиков и один чеченец. В феврале 2023 года в Германии был осужден гражданин России, который планировал нападение на сотрудников полиции, хотел поехать в Афганистан и контактировал там с членом «Вилаят Хорасан».
В ситуации, когда органы безопасности европейских стран последовательно предотвращают теракты, арестовывая исламских радикалов уже во время планирования теракта, исламские террористы пытаются завербовать лиц, пока не замеченных властями.
Террористические организации начали пропагандировать исламофобию в западных странах и призывать к мести за сожжение Корана и издевательства над Пророком. Призывы к мести распространяются по пропагандистским каналам ИГ и АК, а также отделениям этих террористических организаций во многих частях мира, агитируя к организации террористических актов как в Европе, так и против посольств западных стран и христиан в других частях мира.
«Вилаят Хорасан», провоцирующее теракты в Европе, ориентировано на русскоязычных исламских радикалов, в том числе из общин Центральной Азии и Северного Кавказа, которых группировка пытается привлечь к организации терактов за пределами Афганистана, в том числе в странах Евросоюза, в России и в Турции.
«Вилаят Хорасан» дало указание отомстить за осквернение Корана, напав на консульства Швеции и Нидерландов в Стамбуле, а также на местные церкви и синагоги. Террористы, планировавшие подобные теракты, были пойманы в Турции: 4 февраля 2023 года полиция арестовала восемнадцать граждан Таджикистана и Узбекистана, прибывших из России и связанных с ИГ, которые планировали нападения на консульства Швеции и Нидерландов в Стамбуле.
Террористические организации используют возмущение мусульманской общины, вызванное сожжением Корана, для вербовки радикалов вне сферы интересов силовых структур для проведения операций против Запада. В 2023 году ХАМАС, члены которого планировали нападение на Германию, оказался в центре внимания органов безопасности как новая угроза. Несмотря на усилия властей по предотвращению терроризма, остановить нападения и поймать исламских радикалов в этом контексте стало сложнее.
Угроза исламского терроризма останется высокой в ближайшие годы, особенно в тех европейских странах, где имеется значительное сообщество исламских радикалов, члены которого пытаются совершать нападения в одиночку или небольшими группами, вдохновленные террористическими организациями или радикальной исламской пропагандой.
Как показывает практика, для масштабного террористического акта не требуется серьезного планирования. Смертельные теракты в Ницце в 2016 году, и в Стокгольме в 2017 году были осуществлены исламским радикалом, действовавшим в одиночку.
Для Эстонии международный терроризм не является серьезной угрозой, но в потенциальной группе риска находятся эстонцы за рубежом.