В одном из крупных городов Эстонии подешевеет отопление

По заявлению предприятия, летом цена на отопление в Пярну снизится почти на 13 процентов.

«Снижение цен стало возможным благодаря ряду важных изменений: во-первых, общая ситуация на энергетическом рынке стала более стабильной по сравнению с последними двумя годами, и благодаря этому мы можем закупать топливо по более выгодной цене, а во-вторых, Gren осуществляет несколько инвестиций в Пярну, которые также должны положительно повлиять на цены», - говорит Марго Кюлаотс, бизнес-менеджер Gren Estonia.

Из инвестиций Кюлаотс выделяет установленный в конце 2023 года скруббер дымовых газов, который был успешно внедрен и помогает снизить потери тепла и повысить эффективность. Компания Gren также занимается модернизацией котельной на улице Суур-Йыэ.

«Новый скруббер очищает газы, выходящие из дымохода, и извлекает остаточное тепло, которое мы можем использовать для отопления, экономя энергию. Кроме того, компания Gren проводит реконструкцию котельной на улице Суур-Йыэ, что позволит сократить использование газа для централизованного теплоснабжения города, а это, в свою очередь, позволит нам быть лучше подготовленными к ситуациям, когда цены на газ вырастают в несколько раз, как это произошло в 2022 году», - сказал Марго Кюлаотс.

В ходе ремонтных работ будут модернизированы котлы на биотопливе, их автоматика и система подачи топлива в котельной на улице Суур-Йыэ, построенной в 1995 году.

«Поскольку на стоимость отопления влияют не только цены на топливо, но и состояние тепловой сети и вложенные в нее инвестиции, мы подали заявку в Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) на получение более трех миллионов евро в виде грантов, предназначенных специально для реконструкции тепловых сетей, для модернизации тепловых сетей города Пярну, что также поможет сократить потери тепла. Если к концу февраля или началу марта мы получим положительный ответ, то начнем работы уже следующим летом», - добавил Марго Кюлаотс.

Летнее снижение цен станет третьим за последний год. Последний раз компания Gren снижала цену на тепло в Пярну в октябре прошлого года, когда она упала до 85,15 евро за мегаватт-час. Запланированное на лето снижение цен будет более значительным и окажет большее влияние на потребителей. В Gren ожидают, что цены упадут примерно на 10-15 процентов. Точные темпы снижения цен будут зависеть от развития ситуации на рынке древесной щепы и станут ясны в ближайшие месяцы.