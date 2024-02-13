Президент «Барселоны» в ярости начал швыряться едой с трибун

«Барселона» на выходных принимала «Гранаду», занимающую предпоследнее место в турнирной таблице, но с командой, которая за весь предыдущий сезон набрала лишь одно очко в выездных матчах, сумела сыграть только вничью: 3–3.

Это никак не уложилось в сознании президента «Барселоны» Жоана Лапорты, который пришел в столь сильное состояние бешенства, что начал швыряться едой.

Репортеры каталонского радио описали, как Лапорта, заслышав финальный свисток, схватил несколько подносов с канапе и швырнул их на пол. Предположительно, куда сильнее результата его разгневал настрой игроков, которые, судя по всему, не выкладываются на поле полностью.

Каталонские СМИ немедленно начали рассуждать о том, намерен ли Лапорта заменить главного тренера Хави, который уже уходит в конце сезона, несколько раньше, чтобы хоть как-то мотивировать игроков.

«Барселона» на данный момент занимает третье место в испанской Премьер-лиге с 51 очком, отставая от лидера «Реала» на 10 очков за 12 туров до конца.