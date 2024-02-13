ГАЛЕРЕЯ ⟩ EKRE организует в Таллинне акцию протеста против автоналога

Акция «Стоп автоналогу!» пройдет в то же время, что и заседание Рийгикогу, на котором произойдет первое чтение представленного правительством законопроекта о налоге на автомобили.

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, настало время людям выказать свое недовольство автоналогом и глупой политикой правительства.

«Автоналог - серьезный удар по семьям с детьми и сельским жителям, которым нужна машина побольше или помощнее. Болезненный удар получат люди, управляющие транспортными средствами стоимостью несколько тысяч евро. Теперь они станут ежегодно платить государству четверть или половину стоимости своего автомобиля. Автоналог ставит нашу страну на путь, где личная собственность будет высокими налогами отбираться у людей», - сказал Хельме.

«Только когда трактористы и водители грузовиков вышли на улицы Европы в знак протеста, правительства европейских стран начали отходить от налоговой политики, которая вгоняет людей в нищету. Наше правительство не изменит свою политику, пока не почувствует недовольство и давление народа», - заявил Хельме.