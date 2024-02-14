Vision что? Vision Pro! Ощути сегодня инновации завтрашнего дня.

Несмотря на то, что миру с 2013 года уже представляли технологии, сочетающие цифровой контент с физическим пространством, Apple все же подготовили для нас нечто новенькое.

Элегантный Apple Vision Pro представляет собой не просто гарнитуру смешанной реальности, а целый портал в будущее интерактивных технологий. В официальном видео "A Guided Tour of Vision Pro" от Apple, длительностью 9 минут, показаны основные функции данной гарнитуры и как она может быть использована в повседневной жизни.

Первое, что бросается в глаза и на что сами создатели Apple обращают внимание как на главную кульминацию десятилетнего опыта, - это ранее невозможный способ управления, используя глаза, руки и голос. Так пользователь не только чувствует инновацию, но и становится ее частью.

Следующим на очереди, но не менее впечатляющим, становится реалистичность изображения. Любое видео и фото теперь могут с легкостью превратиться в "воспоминание наяву" с помощью масштабирования и трансформации вашего пространства. То же самое происходит с пользователем и во время просмотра фильмов, когда при просмотре открывается невероятная детализация, объем и пространственное аудио. Так Apple Vision Pro не просто рассказывает нам о том, что может превратить любое место на земле в ваш личный кинотеатр, но и то, что вы ощутите себя частью всех событий.