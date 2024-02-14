Vision что? Vision Pro! Ощути сегодня инновации завтрашнего дня.

Родители, готовьте свои кошельки: 2 февраля гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro официально поступила в продажу. Генеральный директор Apple, Тим Кук, комментирует выпуск данного продукта как начало новой эры в компьютерной технике. Стоит ли вкладывать надежды, в дополнение к 3500 долларам, в этот продукт, или он обречен стать очередной нелепостью в духе "Glasshole"?
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Несмотря на то, что миру с 2013 года уже представляли технологии, сочетающие цифровой контент с физическим пространством, Apple все же подготовили для нас нечто новенькое.
Элегантный Apple Vision Pro представляет собой не просто гарнитуру смешанной реальности, а целый портал в будущее интерактивных технологий. В официальном видео "A Guided Tour of Vision Pro" от Apple, длительностью 9 минут, показаны основные функции данной гарнитуры и как она может быть использована в повседневной жизни.
Первое, что бросается в глаза и на что сами создатели Apple обращают внимание как на главную кульминацию десятилетнего опыта, - это ранее невозможный способ управления, используя глаза, руки и голос. Так пользователь не только чувствует инновацию, но и становится ее частью.
Следующим на очереди, но не менее впечатляющим, становится реалистичность изображения. Любое видео и фото теперь могут с легкостью превратиться в "воспоминание наяву" с помощью масштабирования и трансформации вашего пространства. То же самое происходит с пользователем и во время просмотра фильмов, когда при просмотре открывается невероятная детализация, объем и пространственное аудио. Так Apple Vision Pro не просто рассказывает нам о том, что может превратить любое место на земле в ваш личный кинотеатр, но и то, что вы ощутите себя частью всех событий.
Напоследок, Apple демонстрирует, как новая технология может радикально изменить рабочее пространство, ведь теперь оно не будет ограничиваться физическими стенами офиса или дома. Vision Pro дает возможность располагать приложения и любые вкладки браузера в любой точке пространства, масштабировать их до нужного размера и держать фокус на одном рабочем документе лишь с помощью взгляда. Это означает, что вы можете окружить себя необходимыми инструментами и информацией, даже если они превышают размеры вашей комнаты.
Несмотря на то, что Apple подошла к презентации нового продукта очень стильно, демонстрируя всю премиальность нового девайса, Vision Pro все же нашел себе первых критиков.
Нилай Патей, главный редактор сайта технологических новостей The Verge, также не поскупился на «комплименты» разработчикам данной технологии. Его основная критика по поводу Vision Pro касается нескольких ключевых аспектов: низкое разрешение OLED-дисплея и глянцевое защитное стекло делают устройство тусклым при обычном или ярком освещении, создавая лишь слабый 3D-эффект и призрачное отображение глаз пользователя. Кроме того, устройство имеет неудобный весовой баланс, сосредоточенный спереди, что делает его некомфортным при длительном ношении по сравнению с аналогами, имеющими более продуманную систему распределения веса. Патей также указывает на неэффективность интерфейса Vision Pro, требующего от пользователя непрерывного взаимодействия с элементами управления путем прямого взгляда, что мешает сосредоточиться и добиться эффективности в работе, в отличие от более традиционных устройств, где взаимодействие с интерфейсом не требует постоянного визуального контроля.
Найдет ли это новаторское изобретение применение в повседневной жизни обычного человека, пока непонятно. Однако можно точно сказать, что Apple Vision Pro не просто рассказывает о будущем; оно громко демонстрирует, как передовые технологии могут изменить нашу жизнь уже сегодня, делая работу более эффективной, а творчество безграничным. Сами создатели считают Apple Vision Pro самым амбициозным продуктом, когда-либо созданным компанией.