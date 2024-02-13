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Силы обороны готовят план, который коснется всех резервистов

Георгий Белтадзе Ингрид Ландейро
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Два года назад, когда Польша и Литва страдали от миграционного напора из Беларуси, Эстония отправила на границу на помощь союзникам резервистов-добровольцев в составе объединенной оперативной группы. Хотя тогда речь все же шла об учениях.
Два года назад, когда Польша и Литва страдали от миграционного напора из Беларуси, Эстония отправила на границу на помощь союзникам резервистов-добровольцев в составе объединенной оперативной группы. Хотя тогда речь все же шла об учениях. Фото: Kaitsevägi

Руководство Сил обороны разрабатывает план, согласно которому роль резервистов в повседневной жизни эстонской армии будет стремительно возрастать. Помимо этого, рассматривается возможность привлечения резервистов-добровольцев к участию в зарубежных военных операциях. 

«Нам необходимо активирезервную службу», - заявил в интервью Postimees начальник Генерального штаба Сил обороны генерал-майор Энно Мытс, считающий, что реализация плана требует от общества изменения образа мышления.

Начальник Генерального штаба отмечает, что за последние годы Силы обороны достигли предела по человеческим ресурсам, и только более активное вовлечение резервистов позволит им расширить свои возможности.

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