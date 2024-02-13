Силы обороны готовят план, который коснется всех резервистов

Два года назад, когда Польша и Литва страдали от миграционного напора из Беларуси, Эстония отправила на границу на помощь союзникам резервистов-добровольцев в составе объединенной оперативной группы. Хотя тогда речь все же шла об учениях.

Фото: Kaitsevägi