Руководство Сил обороны разрабатывает план, согласно которому роль резервистов в повседневной жизни эстонской армии будет стремительно возрастать. Помимо этого, рассматривается возможность привлечения резервистов-добровольцев к участию в зарубежных военных операциях.
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Силы обороны готовят план, который коснется всех резервистов
«Нам необходимо активирезервную службу», - заявил в интервью Postimees начальник Генерального штаба Сил обороны генерал-майор Энно Мытс, считающий, что реализация плана требует от общества изменения образа мышления.