Безумно длинные очереди на прием к врачам: почему они возникают?

Депутат поинтересовался у министра здравоохранения, каковы причины сложившейся ситуации: испытываем ли мы дефицит специалистов или это связано с недостаточным финансированием здравоохранения?

Основная причина длинных очередей - старение населения

Министр здравоохранения Рийна Сиккут. Фото: Eero Vabamägi

Сиккут отмечает, что основной причиной возникновения длинных очередей на лечение является растущий спрос на медицинские услуги, сопровождающийся старением населения и ростом стоимости медицинских технологий (лекарств, медицинских устройств, лечебных процедур, исследований), а также необходимость инвестиций в развитие качества и эффективности системы здравоохранения.

«В связи со старением населения увеличивается число людей, страдающих одновременно несколькими хроническими заболеваниями и прогрессирующими заболеваниями (в том числе болезнями сердца, онкологическими заболеваниями, болезнями суставов). По той же причине возрастает потребность в первичной медицинской помощи, специализированной помощи, а также в последующем уходе и сестринских услугах», - отвечает министр.

Пациент ждет очереди, если отсрочка лечения не ухудшает его состояние

Сиккут напомнила, что, согласно действующим правилам, в порядке очереди медицинские услуги могут быть оказаны лишь в том случае, если отсрочка лечения не вызывает ухудшения состояния здоровья пациента, не влияет на течение заболевания и не ухудшает последующий прогноз заболевания.

«В случае необходимости экстренной помощи всегда есть возможность приехать в EMO или вызвать скорую помощь. При необходимости консультацию можно получить и по круглосуточному консультационному телефону семейного врача 1220», - добавила она.