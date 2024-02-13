В некоторых случаях очереди на прием к врачам могут составлять полгода и более. Однако диагноз многих пациентов не позволяет им так долго ждать, пишет депутат Рийгикогу Александр Чаплыгин в обращении к министру здравоохранения Рийне Сиккут.
Безумно длинные очереди на прием к врачам: почему они возникают?
Депутат поинтересовался у министра здравоохранения, каковы причины сложившейся ситуации: испытываем ли мы дефицит специалистов или это связано с недостаточным финансированием здравоохранения?
Основная причина длинных очередей - старение населения
Сиккут отмечает, что основной причиной возникновения длинных очередей на лечение является растущий спрос на медицинские услуги, сопровождающийся старением населения и ростом стоимости медицинских технологий (лекарств, медицинских устройств, лечебных процедур, исследований), а также необходимость инвестиций в развитие качества и эффективности системы здравоохранения.
«В связи со старением населения увеличивается число людей, страдающих одновременно несколькими хроническими заболеваниями и прогрессирующими заболеваниями (в том числе болезнями сердца, онкологическими заболеваниями, болезнями суставов). По той же причине возрастает потребность в первичной медицинской помощи, специализированной помощи, а также в последующем уходе и сестринских услугах», - отвечает министр.
Пациент ждет очереди, если отсрочка лечения не ухудшает его состояние
Сиккут напомнила, что, согласно действующим правилам, в порядке очереди медицинские услуги могут быть оказаны лишь в том случае, если отсрочка лечения не вызывает ухудшения состояния здоровья пациента, не влияет на течение заболевания и не ухудшает последующий прогноз заболевания.
«В случае необходимости экстренной помощи всегда есть возможность приехать в EMO или вызвать скорую помощь. При необходимости консультацию можно получить и по круглосуточному консультационному телефону семейного врача 1220», - добавила она.
Однако, по словам Сиккут, для правильной оценки срочности проблемы и состояния здоровья следует начинать с семейного врача: он оценит ситуацию, при необходимости проведет первичные осмотры и назначит первичное лечение, а также решит, необходима ли консультация специалиста.
К какому врачу попасть сложнее всего?
В своем ответе Сиккут также предоставила следующую статистику:
По данным Информационной системы здравоохранения, среднее время ожидания запланированного первичного амбулаторного приема в 2023 году составило 21 день в первом квартале и 24 дня во втором квартале.
Аллергология-иммунология, кардиохирургия, нейрохирургия, а также хирургия полости рта, лица и челюсти - это специальности со средним временем ожидания более 42 дней.
В первой половине 2023 года первичные бронирования со средним временем ожидания до 42 дней составили 69 процентов. Годом ранее этот показатель составлял 74 процента. Первичных бронирований со сроком ожидания до 42 дней было 63 процента в региональных больницах, 68 процентов в центральных больницах, 76 процентов в больницах общего профиля и 79 процентов у партнеров по закупкам Кассы здоровья.
Что сделать для устранения очередей?
Министр рассказала, что для обеспечения своевременной доступности медицинских услуг необходимо решить вопросы дополнительного финансирования устойчивости системы медицинского страхования, а также обеспечить систему здравоохранения кадрами и повысить ее эффективность.