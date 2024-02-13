По данным Департамента внешней разведки Эстонии, Россия прилагает большие усилия для увеличения производства артиллерийских боеприпасов, и уже в конце 2022 года объем производства снарядов в России был на одном уровне с объемами производства европейских стран и США вместе взятых. Однако рост объемов производства в западных странах уступает российскому.
ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ ⟩ Уже год назад производство снарядов в России достигло объемов, как в Европе и США вместе взятых
До вторжения в Украину российские хранилища и склады боеприпасов содержали огромное количество артиллерийских боеприпасов, по большей части оставшихся в наследство от раздутых Вооруженных сил Советского Союза. Согласно оценкам, что этот запас составлял порядка 20 миллионов снарядов, мин и ракет, большая часть которых была устаревшей. В зависимости от состояния устаревших боеприпасов некоторые из них могут быть восстановлены до пригодного к применению состояния в арсеналах посредством производственного осмотра, восстановления и ремонта.
Расход российских артиллерийских боеприпасов во время агрессии против Украины существенно изменился: если весной 2022 года суточный расход боеприпасов во время наступления достигал 60 000 единиц, то во второй половине 2023 года он преимущественно оставался в пределах 10 000–15 000 единиц. Тем не менее Россия имеет возможность расходовать в день в три-четыре раза больше боеприпасов, чем Вооруженные силы Украины. По оценкам, с начала вторжения российские вооруженные силы использовали в Украине в общей сложности 12–17 миллионов единиц артиллерийских боеприпасов.
В 2021 году Россия произвела новых и восстановила устаревших в общей сложности около 400 тысяч единиц боеприпасов. В 2022 году производство новых артиллерийских боеприпасов только в России достигло 600 тысяч единиц, что примерно соответствует объему производства США и стран-членов Евросоюза вместе взятых.
С лета 2022 года Россия предприняла серьезные усилия по увеличению производства артиллерийских боеприпасов. С этой целью российский военно-промышленный комплекс (ВПК) совместно с министерством обороны провел картографирование производственных мощностей, выявил слабые места производства и реализовал меры по снижению их влияния.
В результате процесса были подтверждены инвестиционные планы по резкому увеличению объемов производства в 2023 году. Несмотря на ограничительное воздействие западных санкций на закупку заводского оборудования, производственного оборудования и станков, а также хроническую нехватку квалифицированной рабочей силы, в течение 2023 года удалось добиться многократного увеличения производства артиллерийских боеприпасов. Производство и восстановление артиллерийских боеприпасов в 2023 году составило 3–4 млн единиц, что во много раз превышает количество, доступное для использования Украине.
В 2024 году в российских оружейных хранилищах и складах боеприпасов, вероятно, закончатся артиллерийские боеприпасы, пригодные для восстановления, поэтому с этого момента основная нагрузка по обеспечению боеприпасами российских военных ляжет на производство новых боеприпасов. Продолжаются усилия России по дальнейшему увеличению производства, в том числе попытки получить промышленное оборудование западного производства через посредников третьих стран с использованием различных схем обхода санкций.
Украина же зависит от импорта снарядов из западных стран, запасы которых уже в значительной степени поставлены в Украину, и рост объемов производства которых происходит гораздо медленнее, чем в России. Поэтому почти наверняка поставки боеприпасов, импортированных из западных стран в Украину, в 2024 году не смогут поспевать за российскими поставками ее Вооруженным силам. Диспропорция между вооруженными силами Украины и России в обеспеченности артиллерийскими боеприпасами, вероятно, еще больше увеличится в 2024 году.
Потери бронетехники можно будет компенсировать со складов еще несколько лет
Потери России в бронетехнике (танках, бронированной техники, самоходных артиллерийских установках) с начала вторжения были чрезвычайно высокими – по состоянию на январь 2024 года они составляли 2600 танков, 5100 бронемашин и 600 САУ. Для компенсации потерь Россия использовала резерв бронетехники, который прежде всего состоит из тысяч единиц бронетехники, унаследованных от армии Советского Союза, законсервированной в хранилищах, часть из которых была модернизирована и принята на вооружение на протяжении последней пары десятилетий.
Большая часть из этого морально и технически устарела, а самая старая часть за десятилетия деградировала до такой степени, что восстановить ее до боеспособности может оказаться невозможным или практически бессмысленным.
Россия растаскивает комплектующие из законсервированной техники для ремонта поврежденной на войне бронетехники или восстановления техники со складов хранения – таким образом, вероятно, можно восстановить боеспособность каждой третьей-четвертой сохранившейся системы вооружения.
Таким образом, публично объявленный план президента России Путина по восстановлению 2000 старых танков к 2026 году, скорее всего, является осуществимым. Восстановление законсервированной бронетехники можно рассматривать прежде всего как вынужденное решение по обеспечению боеспособности бронетанковых частей России до тех пор, пока ВПК не сможет заменять утраченные на войне системы вооружения новыми.
Эта практика, вероятно, сохранит свою актуальность в среднесрочной перспективе, то есть 5–10 лет.
Основными проблемами при производстве и восстановлении танков являются недостаток комплектующих и нестабильное их качество, а также нехватка квалифицированной рабочей силы в российской военной промышленности. Значительное повышение качества продукции в условиях международных санкций, вероятно, нереально даже в течение 5–10 лет.
Хотя санкции ограничили доступ России к высококачественным комплектующим и, прежде всего, станкам, производственным линиям и заводскому оборудованию, Россия постоянно ищет способы обойти санкции через третьи страны, в первую очередь через Китай и Специальный административный район Гонконг.
В краткосрочной перспективе Россия, вероятно, не сможет существенно увеличить производство совершенно новой бронетехники, но за счет восстановления сохранившейся бронетехники на резервных складах можно восполнять потери в Украине еще несколько лет.
Из-за продолжающихся потерь в Украине Россия вынуждена принимать все более старую и все более ограниченную в возможностях бронетехнику, однако в количественном отношении бронетехники все еще хватает.