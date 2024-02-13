ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ ⟩ Уже год назад производство снарядов в России достигло объемов, как в Европе и США вместе взятых

В результате процесса были подтверждены инвестиционные планы по резкому увеличению объемов производства в 2023 году. Несмотря на ограничительное воздействие западных санкций на закупку заводского оборудования, производственного оборудования и станков, а также хроническую нехватку квалифицированной рабочей силы, в течение 2023 года удалось добиться многократного увеличения производства артиллерийских боеприпасов. Производство и восстановление артиллерийских боеприпасов в 2023 году составило 3–4 млн единиц, что во много раз превышает количество, доступное для использования Украине.

В 2024 году в российских оружейных хранилищах и складах боеприпасов, вероятно, закончатся артиллерийские боеприпасы, пригодные для восстановления, поэтому с этого момента основная нагрузка по обеспечению боеприпасами российских военных ляжет на производство новых боеприпасов. Продолжаются усилия России по дальнейшему увеличению производства, в том числе попытки получить промышленное оборудование западного производства через посредников третьих стран с использованием различных схем обхода санкций.

Украина же зависит от импорта снарядов из западных стран, запасы которых уже в значительной степени поставлены в Украину, и рост объемов производства которых происходит гораздо медленнее, чем в России. Поэтому почти наверняка поставки боеприпасов, импортированных из западных стран в Украину, в 2024 году не смогут поспевать за российскими поставками ее Вооруженным силам. Диспропорция между вооруженными силами Украины и России в обеспеченности артиллерийскими боеприпасами, вероятно, еще больше увеличится в 2024 году.