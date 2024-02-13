Число пассажиров AirBaltic в январе резко возросло

В то же время авиакомпания выполнила 622 рейса, что на 22 процента больше, чем в прошлом году, сообщила airBaltic.

«Наша цель в этом году - увеличить парк самолетов и количество предлагаемых направлений, чтобы сделать шаг не только к достижению допандемических показателей, но и к их превышению», - прокомментировал президент и председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.

В 2023 году airBaltic перевезла почти 4,5 миллиона пассажиров, или на 36 процентов больше, чем в 2022 году. За последние 12 месяцев авиакомпания выполнила более 44 тысяч рейсов, что на 18 процентов больше, чем год назад. Компания предлагает поездки по более чем ста различным направлениям из Риги, Таллинна, Вильнюса, Тампере и сезонно из Гран-Канарии.