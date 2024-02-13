Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о гражданке Казахстана, у которой конфисковали паспорт, который был помечен как краденый, а также о нападении 47-летнего мужчины на свою 67-летнюю мать. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшейся фуре улице Бетоони в Ласнамяэ, и о замерзших во льду на море лебедях.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Загоревшаяся фура, краденный паспорт, замерзшие во льду лебеди
Насилие
9 февраля поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Тедре в Кристийне между 25-летним мужчиной и его 29-летней сожительницей возник конфликт, в результате которого оба получили травмы.
9 февраля поступило сообщение, что 43-летний мужчина избил свою 39-летнюю сожительницу во время совместного употребления алкоголя в отеле, расположенном в Кесклинне. Полиция задержала мужчину.
9 февраля поступило сообщение, что на Нарвском шоссе в Кесклинне неизвестные напали на 29-летнего и 22-летнего мужчин.
10 февраля поступило сообщение, что 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою 46-летнюю сожительницу в многоквартирном доме в Ласнамяэ. Полиция задержала мужчину.
10 февраля поступило сообщение, что 51-летний мужчина напал на женщину в жилом доме в Хааберсти. Полиция задержала мужчину.
11 февраля поступило сообщение, что 47-летний мужчина напал на свою 67-летнюю мать в многоквартирном доме на Петербури-теэ в Ласнамяэ. Полиция задержала мужчину.
11 февраля поступило сообщение, что между 47-летним мужчиной и его 44-летней женой в многоквартирном доме на улице Паэкааре в Ласнамяэ возник конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения. В конфликте также присутствовал ребенок.
11 февраля поступило сообщение, что неизвестный избил 59-летнего мужчину острым предметом в многоквартирном доме на улице Раэ в Палдиски. Мужчина был доставлен на машине скорой помощи в больницу для оказания неотложной помощи.
10 февраля на бульваре Каунасте в Тарту была избита 73-летняя женщина. Медики доставили ее в больницу. Полиция арестовала нападающего и доставила его в Тартускую тюрьму.
9 февраля поступило сообщение, что 62-летний мужчина избил свою 59-летнюю жену в квартире на улице Кеск в Силламяэ. Полиция задержала нападавшего.
10 февраля поступило сообщение, что 33-летний мужчина избил свою 39-летнюю жену на Таллиннском шоссе в Нарве.
10 февраля поступило сообщение, что 52-летний мужчина избил свою 41-летнюю жену в квартире на улице В. Герасимова в Нарве.
10 февраля поступило сообщение, что 40-летний мужчина избил свою 42-летнюю жену в квартире на проспекте Выйду в Нарве. Полиция задержала мужчину.
10 февраля в полицию поступило сообщение, что 29-летняя женщина избила своего 34-летнего мужа в поселке Ракке в Ляэне-Вирумаа. Полиция задержала женщину.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Безопасность на границе
10 февраля в порту Ванасадам в Таллинне при досмотре гражданина Финляндии 2005 года рождения, у него был обнаружен запрещенный электрошокер. Ему составили протокол о правонарушении, а предмет конфисковали.
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили пятерых граждан Израиля, трех граждан России, трех граждан Молдовы, одного гражданина Перу и одного гражданина Украины.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию 16 граждан Молдовы и двух граждан России.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
10 февраля пограничники обнаружили, что рыбак незаконно перешел пешком временную линию контроля на Псковском озере. За нарушение мужчину оштрафовали на 140 евро.
9 февраля при выезде из Эстонии была проверена гражданка Великобритании, в паспорте которой не оказалось штампа, указывающего направление въезда на территорию Шенгенской зоны. Оказалось, что женщина въехала на территорию Шенгенской зоны через Финляндию, и пограничники задним числом поставили штамп в ее паспорт. Женщина нелегально находилась в Шенгене 86 календарных дней, два из которых - в Эстонии. Ей было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд на территорию Шенгенской зоны в течение трех лет. Кроме того, она была оштрафована на 400 евро. После прохождения процедуры она выехала в Россию.
9 февраля гражданка Казахстана была проверена на выезде из Эстонии. В ходе проверки выяснилось, что предъявленный ею паспорт был помечен как краденый. Паспорт был конфискован, а женщина вернулась в Эстонию.
ДТП
10 февраля в 18:01 спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия в деревне Нинаси волости Муствеэ, где столкнулись автобус и легковой автомобиль. В автобусе никто не пострадал, и транспортное средство продолжило движение. Из двух человек в легковом автомобиле одного доставили в больницу для медицинского осмотра. Спасатели убрали с дороги обломки и освободили одну полосу движения, заблокированную из-за аварии.
Пожары
11 февраля, в 6:38 утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в спальне звонившего в Пыхья-Таллинне пахнет гарью. Спасательная команда Лиллекюла немедленно отреагировала на инцидент и прибыла на место в 6:42. В 7:37 было установлено, что в квартире загорелся диван, на котором был найден погибший. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
11 февраля в 14:16 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Бетоони в Ласнамяэ загорелась фура. Спасатели Ласнамяэ прибыли на место в 14:19 и увидели, что горит кабина фуры. Спасатели потушили горящую машину струей воды. Кабина полностью сгорела, а прицеп получил легкие тепловые повреждения. Водитель в аварии не пострадал. Вероятно, пожар начался из-за неисправности электросистемы.
11 февраля в 16:08 спкасатели отправились на Кингу-теэ в деревню Лауласмаа (волость Ляэне-Харью), откуда поступило сообщение о дыме в одноэтажном деревянном частном доме. Сообщивший указал, что в доме никого нет. Спасатели прибыли на место, вошли в дом и потушили горящий матрас. Вероятно, пожар начался из-за короткого замыкания в электрическом обогреве пола, который поджег матрас. Пожар был ликвидирован к 17:21.
11 февраля в 06:41 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре, возникшем в двухэтажном деревянном жилом доме на Таллиннском шоссе в Тюри (Ярвамаа). В ходе спасательных работ из дома были извлечены два человека. К сожалению, один из них не подавал признаков жизни, другой был доставлен в отделение скорой помощи с подозрением на отравление дымом. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
9 февраля около 22:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что горит второй этаж фабричного здания на улице Вольта в Таллинне. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
9 февраля в 21:14 в Центр тревоги поступило сообщение, что в городе Тапа на улице Вяйкесе горит баня. Жилой дом находился очень близко к зданию. К моменту прибытия спасателей баня была полностью охвачена пламенем и угрожала соседним постройкам. Два жильца покинули здание и сидели в машине в тепле. Немедленно начались работы по тушению пожара и защите соседних зданий. Сотрудники скорой помощи проверили здоровье людей, и никому не потребовалась госпитализация. Работы по тушению завершились в 23:35.
10 февраля в 5:01 утра на улице Лазери в Тарту загорелась баня-бочка. Когда начался пожар, в бане не было людей. Пожар был потушен в 5:41 утра.
Прочее
9 февраля в 13:34 в Центр тревоги поступило сообщение, что в квартире на Академия-теэ в Мустамяэ чувствуется запах газа. Спасатели Нымме были на месте в 13:38 и зафиксировали в квартире высокую концентрацию газа. В квартире никого не было. Утечка газа была обнаружена в кухонной трубе, и пожарные перекрыли газ. В квартире не было дымового датчика. Также были проверены соседние квартиры в доме, и дальнейшей опасности не было. Ситуация была передана полиции.
На выходных у спасателей в Ляэне-Вирумаа было три вызова по поводу лебедей, замерзших во льду на море. В одном случае спасатели освободили птиц изо льда, в других случаях помощь человека не требовалась.
9 февраля около 11:28 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Садукюла волости Йыгева лыжник провалился под лед реки Кааве и оказался по грудь в воде. К моменту прибытия спасателей пострадавший самостоятельно выбрался из воды. Пострадавший в мокрой одежде согрелся в машине скорой помощи, жалоб кроме холода не было. Спасатели предупреждают, что на проточных водоемах лед тонкий и условия очень переменчивы, поэтому выход на лед опасен.
9 февраля в 16:45 в Центр тревоги поступило сообщение, что в квартире многоквартирного дома на Валгаском шоссе в поселке Циргулина пожилая женщина упала в своем доме и не может встать и открыть дверь. Звонившим был ее сын, которому требовалось время, чтобы добраться до места. Спасатели вошли через окно и открыли дверь для работников скорой помощи. Пациентка была помещена в машину скорой помощи и доставлена в больницу.