Исследование: примерно каждый пятый житель Эстонии планирует стать предпринимателем

К числу основных препятствий респонденты отнесли отсутствие начального капитала, общую экономическую ситуацию в стране и в мире в целом, а также неуверенность в своей бизнес-идее.

В аналогичном исследовании, проведенном в прошлом году, 18% респондентов заявили, что планируют создать компанию в ближайшие три года. Результаты исследования этого года показали, что подобные планы есть у 20%, или одной пятой опрошенных жителей Эстонии.

По данным руководителя предпринимательского сегмента банка SEB Маарьи-Марии Альяс, проведенный в начале этого года опрос показал, что большая часть жителей Эстонии не включила открытие бизнеса в свои планы на 2024 год.