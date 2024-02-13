Исследование, проведенное по заказу бынка SEB, показало, что примерно каждый пятый житель Эстонии планирует стать предпринимателем, пишет Rus.ERR.
Исследование: примерно каждый пятый житель Эстонии планирует стать предпринимателем
К числу основных препятствий респонденты отнесли отсутствие начального капитала, общую экономическую ситуацию в стране и в мире в целом, а также неуверенность в своей бизнес-идее.
В аналогичном исследовании, проведенном в прошлом году, 18% респондентов заявили, что планируют создать компанию в ближайшие три года. Результаты исследования этого года показали, что подобные планы есть у 20%, или одной пятой опрошенных жителей Эстонии.
По данным руководителя предпринимательского сегмента банка SEB Маарьи-Марии Альяс, проведенный в начале этого года опрос показал, что большая часть жителей Эстонии не включила открытие бизнеса в свои планы на 2024 год.