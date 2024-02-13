Латвийский моряк в Великобритании украл с судна электротоваров на 17 тысяч евро

32-летний гражданин Латвии, не имеющий постоянного места жительства, заявил в суде, что нашел украденное на одной из палуб.

После кражи в октябре прошлого года Страутс был допрошен капитаном судна. Однако моряк не смог дать объяснения своим действиям. Последовало расследование. Электротовары стоимостью 15 тысяч фунтов стерлингов были обнаружены во время обыска каюты Страутса.

«Страутс полностью признал обвинения, но сказал, что нашел его [электрооборудование] на одной из палуб», - сказал адвокат обвинения. Моряка приговорили к четырем месяцам условно. Установлено, что украденные товары принадлежали ритейлеру Currys и направлялись в Белфаст.

Адвокат сообщил суду, что дело связано с другими расследованиями о кражах в других юрисдикциях. «[Страутс] кажется очень маленькой частью более крупной проблемы на этом конкретном судне», - заявил он.

Адвокат подчеркнул, что его клиент провел под стражей пять недель, прежде чем был освобожден под залог. «Как моряк, он привык быть один, но ему трудно находиться вдали от жены и детей», - добавил адвокат.

Окружной судья Энн Маршалл заявила, что это была крупная кража, которая явно превышала порог тюремного заключения. Однако, учитывая, что Страутс уже провел время в заключении, а его поведение оценили как хорошее, судья приговорила его к четырем месяцам условно вместо двух лет.