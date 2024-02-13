Адвокаты премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) утверждают, что ее слова на правительственной пресс-конференции прошлым летом о том, что предприниматель Парвел Пруунсильд заплатил деньги Центристской партии, «Отечеству» и EKRE, чтобы они развалили коалицию реформистов и центристов, не могут считаться позицией Каллас как частного лица, за которую она может нести личную ответственность.
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Кая Каллас не признает личной ответственности за сказанные ею о бизнесмене Пруунсильде слова
В своем иске в Харьюский уездный суд адвокаты Пруунсильда потребовали от премьер-министра Каллас признать ложью и однозначно опровергнуть сказанное ею о Пруунсильде на правительственной пресс-конференции 6 июля прошлого года.