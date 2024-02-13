Кая Каллас не признает личной ответственности за сказанные ею о бизнесмене Пруунсильде слова

В своем иске в Харьюский уездный суд адвокаты Пруунсильда потребовали от премьер-министра Каллас признать ложью и однозначно опровергнуть сказанное ею о Пруунсильде на правительственной пресс-конференции 6 июля прошлого года.

Представляющие интересы Каи Каллас адвокаты Антс Нымпер и Кайри Кильги из бюро Ellex Raidla в своем мнении сообщили Харьюскому уездному суду, что, по их оценке, нет никаких сомнений в том, что Каллас выполняла общественные обязанности в качестве премьер-министра, выступая на пресс-конференции по поводу денег, переданных Пруунсильдом, поэтому необоснованно полагать, что за эти заявления, сделанные на пресс-конференции правительства, Каллас несет ответственность как частное лицо.