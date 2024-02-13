Стартует подача налоговых деклараций: важная информация о кредитах в связи с недвижимостью и жилищными кредитами

Вычесть из дохода можно проценты только по одному жилищному кредиту. Если у подателя декларации несколько жилищных кредитов, то ему нужно решить, данные какого кредита будут внесены в декларацию о доходах через интернет-банк. Если в течение одного и того же года прекращается кредитный договор, заключенный для приобретения одного жилья, и заключается новый кредитный договор для приобретения другого жилья, то из дохода можно вычесть проценты, уплаченные на основании обоих договоров. Это можно сделать только в том случае, если проценты не уплачиваются одновременно.

Если жилищный кредит использовался помимо приобретения или строительства жилья еще и для другой цели, например, для приобретения мебели, то из дохода можно вычесть только проценты по той части кредита, которая использовалась для приобретения жилья. В случае выполнения ремонта право на вычет процентов по жилищному кредиту отсутствует.

Передача остатка не вычтенного из дохода процента супругу или супруге

Если уплаченный процент по кредиту превышает облагаемый налогом доход лица или предел в 300 евро, то человек может передать остаток не вычтенного из дохода процента своему супругу или супруге. Остаток процента может быть передан супругу или супруге, если лица состоят в браке по состоянию на конец календарного года, или если имущественным отношением супругов является общность имущества.