Конституционность поправок к Закону о социальном обеспечении, согласно которым местные самоуправления обязаны предоставлять место в доме попечения всем желающим без достаточного финансирования со стороны государства, будет обсуждаться на общем собрании Государственного суда, поскольку Коллегия Государственного суда по конституционному надзору считает это очень важным вопросом, сообщает Rus.ERR.
Реформа системы попечения: несколько самоуправлений обратились в Государственный суд
Три самоуправления, Ряпина, Пылва и город Тарту в конце прошлого года обратились в Государственный суд, поскольку, по их оценкам, принятая Рийгикогу реформа системы попечения противоречит Конституции.
Местные самоуправления отметили, что после вступления изменений в силу они должны оплачивать хотя бы часть счетов за услуги домов попечения, независимо от материального положения нуждающихся в этих услугах людей или их родственников.
В обращении в Государственный суд самоуправления заявили, что возложенные на них Законом о социальном обеспечении обязательства являются государственной задачей, финансирование которой не предусмотрено госбюджетом.
В то же время, согласно Конституции, если местное самоуправление должно выполнять обязательства государства, они также должны финансироваться из государственного бюджета.