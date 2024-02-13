Реформа системы попечения: несколько самоуправлений обратились в Государственный суд

Три самоуправления, Ряпина, Пылва и город Тарту в конце прошлого года обратились в Государственный суд, поскольку, по их оценкам, принятая Рийгикогу реформа системы попечения противоречит Конституции.

Местные самоуправления отметили, что после вступления изменений в силу они должны оплачивать хотя бы часть счетов за услуги домов попечения, независимо от материального положения нуждающихся в этих услугах людей или их родственников.

В обращении в Государственный суд самоуправления заявили, что возложенные на них Законом о социальном обеспечении обязательства являются государственной задачей, финансирование которой не предусмотрено госбюджетом.

В то же время, согласно Конституции, если местное самоуправление должно выполнять обязательства государства, они также должны финансироваться из государственного бюджета.