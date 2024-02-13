Видео ⟩ «Феррари» представила новый болид на этот сезон

Борта, подвески и пол направлены на повышение эффективности во время прохождения поворотов и пребывания как можно ближе к асфальту без потери эффекта грунта, при этом максимально заботясь о шинах. В прошлом году на нескольких автодромах это было ахиллесовой пятой «Феррари».