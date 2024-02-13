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Видео ⟩ «Феррари» представила новый болид на этот сезон

rus.postimees.ee
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"Феррари" представила новый болид.
"Феррари" представила новый болид. Фото: Handout

Новый болид SF-24 выполнен в традиционных цветах «Феррари», пишет sport24

Борта, подвески и пол направлены на повышение эффективности во время прохождения поворотов и пребывания как можно ближе к асфальту без потери эффекта грунта, при этом максимально заботясь о шинах. В прошлом году на нескольких автодромах это было ахиллесовой пятой «Феррари».

Команда Феррари отказалась от собственных понтонов, сделав изменения в стиле Ред Булла. Напомним, в прошлом сезоне Кубок конструкторов выиграли именно «красные быки». Вторым был «Мерседес», а третьей «Феррари».

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