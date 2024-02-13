Юрист отвечает: сколько стоят оскорбления в Интернете?

Суды Эстонии приняли решение, согласно которому за клевету нужно будет нести ответственность. Кайре Сеппер, юрист адвокатского бюро Hedman, сослалась на судебную практику и исследование Государственного суда Эстонии и отметила, что компенсация ущерба не должна быть символической и что извинения нарушителя не повлияют на причиненный вред. «Суд может принять извинения во внимание при определении размера компенсации, но размер компенсации все равно зависит от тяжести нанесенного вреда и вины правонарушителя. Также учитывается экономическое положение сторон, продолжительность и интенсивность нанесенного вреда и ряд других обстоятельств», - перечислила Сеппер.