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Юрист отвечает: сколько стоят оскорбления в Интернете?

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Юрист Кайре Сеппер.
Юрист Кайре Сеппер. Фото: Hedman advokaadibüroo

Из недавнего исследования от Государственного суда Эстонии следует, что в среднем необходимо выплатить как минимум несколько сотен евро за клевету, и можно предположить, что в будущем эта компенсация увеличится, пишет Кайре Сеппер из адвокатского бюро Hedman.

Суды Эстонии приняли решение, согласно которому за клевету нужно будет нести ответственность. Кайре Сеппер, юрист адвокатского бюро Hedman, сослалась на судебную практику и исследование Государственного суда Эстонии и отметила, что компенсация ущерба не должна быть символической и что извинения нарушителя не повлияют на причиненный вред. «Суд может принять извинения во внимание при определении размера компенсации, но размер компенсации все равно зависит от тяжести нанесенного вреда и вины правонарушителя. Также учитывается экономическое положение сторон, продолжительность и интенсивность нанесенного вреда и ряд других обстоятельств», - перечислила Сеппер.

Оскорбить человека можно в комментариях, в социальных сетях, в электронных письмах, а также, например, в протоколах собраний или даже нацарапав клеветнические выражения на автомобиле. «Суды Эстонии до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, может ли клевета иметь место в частной переписке между двумя людьми», - добавила Сеппер.

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